Rafa Kalimann e Nattan enfrentam perrengue durante viagem a Madrid

Em viagem pela Europa, Rafa Kalimann relatou perrengue que enfrentou com Nattan antes de jantar especial: "Não sei o que está acontecendo"

Rafa Kalimann e Nattan estão curtindo uma viagem romântica pela Europa. Após passar por Paris, o casal está em Madrid, na Espanha, e enfrentou um perrengue durante um dos passeios. Nas redes sociais, a influenciadora relatou o ocorrido da última terça-feira, 18.

A atriz revelou que havia reservado um jantar no Botín, conhecido como o restaurante mais antigo do mundo, mas enfrentou um problema com a reserva . “Eu não sei o que está acontecendo nessa viagem”, disse ela, explicando foi a segunda vez que algo assim aconteceu.

Na sequência, a Rafa detalhou que quando chegaram ao restaurante, ele estava lotado, mas conseguiram uma mesa posteriormente. “A gente veio no restaurante mais antigo do mundo e não tinha mesa. Não sei porque, mas acho que foram com a nossa cara. Foram as flores que você me deu”, brincou.

“Eu não estou acreditando que eu vou comer muito, queria muito. [Tem] 300 anos esse restaurante aqui”, celebrou Rafa Kalimann.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Gravidez?

Nos últimos dias, rumores de que Rafa Kalimann estaria grávida tomaram conta das redes sociais. Tudo começou após o cantor Nattan, namorado da influenciadora digital e atriz, comentar em um show que não poderia seguir com a apresentação até tarde por ser 'pai de família'.

Desde então, internautas passaram a acreditar que a fala de Nattan seria um pré-anúncio de gravidez do casal. Em meio aos boatos, o cantor abriu o jogo e esclareceu seu comentário viral.

Em entrevista ao portal LeoDias, o artista garantiu que Rafa Kalimann não está grávida e explicou que sua frase foi apenas um 'ato falho'. "Eu sabia que isso ia dar falatório (risos). Eu queria dizer que sou um cara responsável, chefe de família, com a agenda de Carnaval lotada e por isso não podia extrapolar mais o horário do show, mesmo querendo ficar!", disse.

"Na hora saiu pai de família. Não estamos grávidos não, gente! Foi só um ato falho mesmo, meus filhos continuam sendo os cachorros", completou Nattan. Por meio das redes sociais, o casal ainda brincou com a proporção que os rumores de gravidez tomaram, uma vez que até a família dos dois passou a desconfiar.

"Ele troca as palavras, mas hoje foi caro. A última frase do show ele solta uma dessas. Tava tudo em paz aqui. Até sua mãe mandou mensagem para mim hoje perguntando se eu estou grávida e por que a gente não contou para ela", declarou Rafa Kalimann ao filmar o namorado.

Leia também:Rafa Kalimann revela se guarda mágoa da Imperatriz Leopoldinense após deixar posto de musa