Em Búzios, Leticia Spiller curte passeio romântico ao lado do novo namorado

Após assumir o relacionamento com o português Franclim Mendes da Silva, Leticia Spiller posou sorridente ao lado do amado durante viagem em casal

Nesta quarta-feira, 19, Leticia Spiller usou as redes sociais para compartilhar fotos de sua viagem recente para Búzios, no Rio de Janeiro. Na companhia do novo namorado, o português Franclim Mendes da Silva, a atriz posou sorridente após curtir um passeio romântico de lancha.

O casal aproveitou a viagem a bordo de uma embarcação equipada com churrasqueira, piscina inflável e ar-condicionado. Durante os momentos de descontração, Leticia compartilhou fotos usando um biquíni estampado e óculos de sol. “Nada cura mais que um bom sorriso”, escreveu ela na legenda da publicação, acrescentando a hashtag “gratidão”.

Após o término de seu relacionamento de sete anos com o diretor de arte e músico Lucas Loureiro em 2023, Spiller assumiu o namoro com Franclim após um breve envolvimento com o ex-BBB Nizam. O português, que mantém um perfil mais reservado nas redes sociais, tem demonstrado estar cada vez mais à vontade no Brasil.

Inclusive, Leticia aproveitou o Carnaval na Marquês de Sapucaí junto com Franclin e o filho mais velho, o ator Pedro Novaes. O jovem de 28 anos, que está no ar em 'Garota do Momento', é fruto de seu antigo relacionamento com o também ator Marcello Novaes.

Letícia Spiller viaja com o novo namorado, Franclim Mendes. Foto: Reprodução/Instagram

O novo relacionamento de Leticia Spiller

Leticia Spiller está apaixonada! A atriz, que viveu um breve affair com o ex-BBB Nizam no ano passado, revelou ao 'Gshow' que está namorando. O eleito da artista é o português Franclim Mendes da Silva, com quem a famosa foi vista curtindo o Carnaval 2025.

"Meu coração tem dono e estou muito feliz", declarou Leticia ao veículo mencionado. Esta é a primeira vez que a atriz assume publicamente um relacionamento desde o fim de sua união de sete anos com o músico Pablo Vares.

"Ela é o pacote completo: ainda mais linda por dentro que por fora", derreteu-se Franclim ao falar sobre a amada. Na noite de terça-feira, 11, o casal marcou presença na pré-estreia do longa ‘Maré Alta’, no Rio de Janeiro.

Esbanjando alegria, Leticia Spiller e o namorado posaram sorridentes para os fotógrafos presentes no local. Anteriormente, a atriz já havia compartilhado em suas redes sociais alguns registros ao lado do companheiro. Veja as fotos!

