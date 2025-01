Patrícia Poeta se despede de viagem de férias em grande estilo: 'Linda demais'

De férias da Globo, a apresentadora Patrícia Poeta se prepara para retornar ao programa Encontro, da Globo, na próxima segunda-feira, 21

De férias da Globo, a apresentadora Patrícia Poeta se prepara para retornar ao programa Encontro, da Globo, na próxima segunda-feira, 21. Com o fim dos dias de folga, a artista se despediu de Fernando de Noronha nesta sexta-feira, 17, e usou as redes sociais para compartilhar alguns registros dos últimos dias vividos na ilha.

No feed do seu Instagram, ela mostrou um pouco do que fez no arquipélago. "Dump dos últimos dias… Até breve, Noronha!", escreveu ela, que falou sobre a escolha da trilha sonora para o post. "Trilha sonora: remix do filhão, Felipe Poeta, de uma música da maravilhosa da Luedji Luna", escreveu.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Linda demais", disse uma. "Linda como sempre", concordou outra. "Estamos com saudades, escreveu uma terceira pessoa.

Veja os cliques:

Antes de ir para Fernando de Noronha, a apresentadora passou alguns dias na Bahia. Em uma publicação no feed do Instagram, ela compartilhou uma foto no jardim do local onde esetava hospedada e refletiu sobre como tem aproveitado os dias longe da rotina agitada.

Nas imagens, ela apareceu usando um biquíni colorido de crochê ao lado da piscina. Para completar o look, ela apostou em uma saída de praia estampada e um mix de colares. "A gente acostuma tanto com o barulho e a correria que esquece de que o silêncio e a calmaria são partes importantes do nosso processo de evolução. São joias raras", escreveu a jornalista na legenda do post.

Planos para 2025

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta deu um spoiler sobre o que prepara para o Encontro (Globo) nos próximos meses. "Vou dar um spoiler: em 2025, vamos ao nordeste dar um beijo pessoalmente nesse povo lindo. Mas só posso contar isso por enquanto [risos]", adiantou. "Já estou com vários planos na cabeça. O Encontro 2025 vai ser melhor ainda. Tem me realizado poder criar e trazer novidades para o programa." Leia mais!

Vale lembrar que Durante a ausência da jornalista, a atração está sendo comandada pela dupla de apresentadoras Tati Machado e Valéria Almeida.

