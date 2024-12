Patrícia Poeta exibe boa forma com look todo rosa

Patrícia Poeta aproveitou o tempo livre para fazer uma caminhada e exibiu sua boa forma ao escolher um look todo rosa para a ocasião

Neste domingo, 22, Patrícia Poeta aproveitou o tempo livre para dar uma caminhada pela orla da zona sul do Rio de Janeiro.

A jornalista estava acompanhada por uma amiga e não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

A famosa exibiu sua boa forma ao escolher um look todo rosa composto por um top e uma calça legging. Para completar a produção, Patrícia apostou nos cabelos presos em um rabo de cavalo e em óculos.

A amiga de Patrícia escolheu um look todo na cor preta.

Raízes gaúchas

Sete meses após as enchentes no Rio Grande do Sul, a apresentadora Patrícia Poeta retornou ao estado gaúcho, onde foi responsável por comandar uma edição especial do programa Encontro, da Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista abre o coração ao falar sobre essa volta e exalta raízes gaúchas: "Eu fiz uma promessa".

Patrícia Poeta é natural de São Jerônimo, município do Rio Grande do Sul, e retornou ao estado natal com destino à cidade de Gramado. A ida aconteceu para o especial do programa Encontro, que foi ao ar recentemente. A jornalista falou sobre turismo, como o Natal Luz de Gramado, e também mostrou histórias emocionantes de pessoas que tiveram suas vidas diretamente impactadas pelas chuvas de maio e junho deste ano.

A comunicadora confessa sobre seu retorno ao estado: "É um misto de sentimentos, porque fico aliviada que o pior já passou, mas ainda com a certeza de que temos muito a fazer pelo meu estado. Lá atrás, eu fiz uma promessa de que continuaria ajudando nessa fase tão importante de reconstrução - e que mostraria para todo Brasil que o Rio Grande do Sul está de braços abertos para receber os visitantes. É muito importante".

"O turismo é uma parte que movimenta muito a economia. Gramado é um ponto turístico importante do Brasil. E eu volto a dizer: o que eu puder fazer pelo meu estado, farei. Vamos aproveitar esse programa para trazer histórias e pessoas que entrevistamos durante o período das enchentes e mostrar como estão suas vidas, como se reergueram", declara.

