Em Noronha, Patrícia Poeta exibe corpo escultural em dia de praia

A apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar fotos curtindo as férias em Fernando de Noronha

Patrícia Poeta chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 10, ao esbanjar toda sua beleza natural em um cenário paradisíaco.

De férias do programa 'Encontro', da TV Globo, a apresentadora decidiu ir para Fernando de Noronha após ter aproveitado alguns dias na Bahia e impressionou o exibir seu corpo escultural enquanto curtia o dia na Praia da Conceição.

"O mar é minha extensão, minha casa, meu refúgio. O mar de profundezas desconhecidas como a mente de quem o aprecia… O mar de encantos, encontros e sonhos", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Em outro post, Patrícia surgiu fazendo poses no local em que está hospedada. Além de usar um biquíni cavado, a apresentadora complementou a produção com um chapéu e falou sobre o seu amor pelo acessório. "Amo chapéu! Além de ser um acessório de moda, também serve de proteção. É aquele famoso coringa 2 em 1", contou.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Bela", disse uma seguidora. "Perfeita", comentou outra. "Linda demais", afirmou uma fã. "Linda sereia", falou outro.

Patrícia ficará longe do programa 'Encontro' até o dia 21 de janeiro, quando suas férias acabam. Enquanto isso, Tati Machado e Valéria Almeida comandam a atração matinal.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta vive misto de sentimentos em retorno ao RS

Sete meses após as enchentes no Rio Grande do Sul, a apresentadora Patrícia Poeta retorna ao estado gaúcho, onde será responsável por comandar uma edição especial do programa Encontro, da Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista abre o coração ao falar sobre essa volta e exalta raízes gaúchas.

"É um misto de sentimentos, porque fico aliviada que o pior já passou, mas ainda com a certeza de que temos muito a fazer pelo meu estado. Lá atrás, eu fiz uma promessa de que continuaria ajudando nessa fase tão importante de reconstrução - e que mostraria para todo Brasil que o Rio Grande do Sul está de braços abertos para receber os visitantes. É muito importante", disse ela. Confira a entrevista completa!

Leia também: Patrícia Poeta exibe boa forma com look todo rosa