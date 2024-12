Patricia Poeta dá presente com simbolismo especial para filho de Tati Machado

Com a notícia de que Tati Machado está grávida, Patricia Poeta entrega um presente especial para o bebê. Saiba o que é e o significado

A apresentadora Patricia Poeta entregou um presente especial e simbólico para o filho da apresentadora Tati Machado. A estrela da Globo anunciou que está grávida pela primeira vez e até já contou que terá um menino, que receberá o nome de Rael. Na manhã desta sexta-feira, 20, ela surgiu no programa Encontro para revelar o sexo do bebê e ganhou um mimo para celebrar a nova fase de sua vida.

Poeta entregou um sapatinho vermelho de bebê para o filho de Tati. Inclusive, ela também colocou um bilhete para contar o simbolismo do presente especial.

"Lenda dos sapatinhos vermelhos: a cor vermelha simboliza a proteção e o desejo de boa sorte e felicidade durante toda a vida, além de afastar o mau-olhado. De acordo com a lenda que envolve os sapatinhos, cada bebê escolhe um casal para ser seus pais”, afirmou.

Por sua vez, Tati agradeceu e disse: "Eu estou muito feliz”.

Presente de Patricia Poeta para o filho de Tati Machado

O anúncio da gravidez

Tati Machado anunciou a gravidez na quinta-feira, 19, durante o programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Ela contou que espera seu primeiro filho, fruto do casamento com Bruno Monteiro, com quem está junto há 13 anos.

A apresentadora do matinal, Ana Maria Braga, contou que recebeu uma visita no ultimo fim de semana e que essa pessoa lhe surpreendeu com um presente: Um body de bebê escrito “Exxxquece, vovó”. "Acho que sou eu", disse Tati, que deixou todos surpresos ao revelar que ela era a convidada secreta. "A vovó sou eu", disse a veterana, que se emocionou enquanto mostrava o momento em que foi presenteada por Tati.

"É real esse bilhete, gente: estou grávida", confirmou a jornalista, que completou: "Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem pra mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!".

Tati contou ainda que já sabe o sexo do bebê, mas manteve segredo. O marido dela, Bruno Monteiro, também estava no estúdio na hora da revelação. "Papai babão", brincou Ana Maria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

