Patrícia Poeta curte dia de sol na piscina com biquíni de crochê: 'Cada dia mais linda'

De férias da Globo, a apresentadora Patrícia Poeta está curtindo seus dias de folga na Bahia e aproveitou a manhã desta segunda-feira, 6, para relaxar. Em uma publicação no feed do Instagram, ela compartilhou uma foto no jardim do local onde está hospedada e refletiu sobre como tem aproveitado os dias longe da rotina agitada.

Nas imagens, ela aparece usando um biquíni colorido de crochê ao lado da piscina. Para completar o look, ela apostou em uma saída de praia estampada e um mix de colares. "A gente acostuma tanto com o barulho e a correria que esquece de que o silêncio e a calmaria são partes importantes do nosso processo de evolução. São joias raras", escreveu a jornalista na legenda do post.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Coisa mais bela desse mundo", disse uma. "Simplesmente linda e maravilhosa essa mulher", comentou outra. "A cada dia que passa você está mais linda. Admiro muito você", opinou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que a jornalista permanecerá afastada do programa matinal até 21 de janeiro, quando suas férias acabam. Durante sua ausência, a atração está sendo comandada pela dupla de apresentadoras Tati Machado e Valéria Almeida.

Veja os cliques compartilhados:

Planos para 2025

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta deu um spoiler sobre o que prepara para o Encontro (Globo) nos próximos meses. "Vou dar um spoiler: em 2025, vamos ao nordeste dar um beijo pessoalmente nesse povo lindo. Mas só posso contar isso por enquanto [risos]", adiantou. "Já estou com vários planos na cabeça. O Encontro 2025 vai ser melhor ainda. Tem me realizado poder criar e trazer novidades para o programa." Leia mais!

