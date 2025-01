Patrícia Poeta dá spoiler de planos para o Encontro em 2025: 'Pessoalmente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta fala sobre planos para o Encontro no ano de 2025; apresentadora aproveita férias até 21 de janeiro

Patrícia Poeta(48) já está com vários planos para o ano de 2025. A jornalista, que aproveitou o início do mês de janeiro para curtir suas férias na Bahia, dá um spoiler sobre o que prepara para o Encontro (Globo) nos próximos meses.

"Vou dar um spoiler: em 2025, vamos ao nordeste dar um beijo pessoalmente nesse povo lindo. Mas só posso contar isso por enquanto [risos]", afirma Patrícia Poeta , em entrevista à CARAS Brasil. "Já estou com vários planos na cabeça. O Encontro 2025 vai ser melhor ainda. Tem me realizado poder criar e trazer novidades para o programa."

A jornalista permanecerá afastada do programa matinal até 21 de janeiro, quando suas férias acabam. Durante sua ausência, a atração está sendo comandada pela dupla de apresentadoras Tati Machado (33) e Valéria Almeida (41).

Leia também: Patrícia Poeta faz primeiro especial de Natal do Encontro: 'Trazer esperança'

Antes do momento para renovar as energias, a apresentadora estava trabalhando a todo o vapor em dezembro. Na véspera de Natal, Patrícia Poeta comandou o primeiro especial de Natal do programa, e contou a história de Deise Ferreira(47).

"Queria muito tocar a vida da Deise positivamente depois de tudo o que ela passou", contou à época. A inspetora de alunos ficou conhecida nacionalmente após lutar por mais de três meses para conseguir enterrar a mãe, vítima do descaso público.

"Natal é sobre isso, união e boas ações", continua. "É trazer esperança. É mostrar que mesmo sob todas as adversidades e desafios da vida, a gente não pode perder a fé e a força que existe dentro de cada um de nós. Temos que lembrar de sempre tocar a vida do outro com gentileza, carinho e amor. Estamos vivendo momentos difíceis, onde a vida tem sido banalizada."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PATRÍCIA POETA NO INSTAGRAM: