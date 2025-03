Nicolas Prattes exibe fotos inéditas da lua de mel com Sabrina Sato: 'Acontecendo'

O ator Nicolas Prattes embarcou para a lua de mel com a esposa, a apresentadora Sabrina Sato e compartilhou fotos da viagem

O ator Nicolas Prattes embarcou para a lua de mel com a esposa, a apresentadora Sabrina Sato, na última semana. O casal, que oficializou a união em janeiro deste ano, optou por realizar a viagem somente agora, dois meses após o casamento. E nesta segunda-feira, 24, o artista compartilhou novas fotos do destino que estão conhecendo: a África do Sul.

Nos cliques compartilhados, os dois aparecem fazendo passeios românticos em meio à natureza. "Nossa viagem dos sonhos acontecendo", escreveu o ator na legenda da publicação, que recebeu elogios nos comentários. "Vocês merecem!", disse um. "Maravilhosos", escreveu outro. "Que viagem linda", opinou uma terceira pessoa.

De acordo com a responsável pela organização da viagem do casal, Sabrina Sato e Nicolas Prattes ficarão quatro noites em um safári, cinco noites em Seychelles e três noites em Desroches. "Pediram os melhores hotéis em cada destino, afinal, a lua de mel é a viagem mais especial e esperada pelo casal", declarou Jaque Dallal à 'Quem'.

Veja as fotos:

Dias especiais

Em recente publicação, Sabrina Sato falou sobre os dias especiais. "Tudo isso vivemos no nosso primeiro dia aqui. E foi simplesmente inesquecível! Acordamos para ver o sol nascer e terminamos o dia assistindo ao pôr-do-sol e que espetáculo da natureza! Aqui, tudo é ainda mais mágico", iniciou Sabrina, nas redes sociais na última sexta-feira, 21.

"Já tivemos elefantes passeando e comendo na nossa varanda, leões descansando por perto e até leopardos caminhando bem diante dos nossos olhos. O silêncio da savana, o céu estrelado à noite e essa conexão tão intensa com a natureza tornam tudo único. Viver isso ao lado do amor da minha vida faz tudo ser ainda mais especial! Te amo muito, Nicolas".

Veja: