Ticiane Pinheiro abre álbum de viagem romântica com César Tralli

Casalzão! A apresentadora Ticiane Pinheiro dividiu uma sequência de fotos especiais com o marido, César Tralli: 'Paz e felicidade'

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros de sua viagem ao lado do marido, o jornalista César Tralli. Aproveitando os dias de descanso, o casal seguiu para Campos do Jordão no último fim de semana.

Apesar de terem ido na companhia da filha, Manuella Tralli, de 5 anos, e de outros amigos, Ticiane e César também curtiram momentos a sós. Em seu perfil, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, mostrou imagens românticas do casal durante um passeio à noite.

Tici também dividiu com o público fotos dos dois em frente a uma cachoeira e sentados ao ar livre em um local repleto de flores. "É tão bom ter um tempo para o casal, poder curtir cada momento, lembrar de como é importante namorar seu marido, ficar sem hora para nada, fazer a nossa caminhada, comer nosso fondue e nos curtir num lugar que amamos e que nos traz tantas lembranças maravilhosas. Te amo meu amor", escreveu a famosa na legenda.

Nos comentários, César Tralli fez questão de retribuir o carinho da amada e também deixou uma declaração bastante especial a Ticiane Pinheiro. "Te amo vidinha! Nosso amor é meu maior patrimônio. Você me traz a paz e a felicidade que eu preciso para viver a vida na sua plenitude. Agradeço a Deus todos os dias pela família que construímos e por você existir. Muito obrigado", disse o jornalista, por fim.

Confira as fotos de Ticiane Pinheiro e César Tralli:

César Tralli e Ticiane Pinheiro em Campos do Jordão - Foto: Reprodução/Instagram

A semelhança de Ticiane Pinheiro com as filhas

Recentemente, Ticiane Pinheiro compartilhou com o público que a acompanha um álbum de fotos inéditas de sua infância e juventude. A apresentadora reuniu uma sequência de cliques especiais em um vídeo, incluindo registros de apresentações na escola, momentos em família e até fotos de quando ainda era bebê.

"Abrindo meu álbum de infância para vocês! Que saudades dessa fase", escreveu a famosa na legenda da postagem. No entanto, o que chamou atenção mesmo dos seguidores foi a grande semelhança de Ticiane com as duas filhas, Rafaella Justus, de 15 anos, e Manuella Tralli, de 5.

Nos comentários da publicação, diversos internautas deixaram mensagens elogiando a beleza da apresentadora e destacando o quanto as herdeiras se parecem com ela; confira detalhes!

