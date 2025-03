Tata Werneck celebra retorno para a academia: 'Voltei'

Em suas redes sociais, Tata Werneck contou que voltou para a academia e contou que já está ansiosa para ver a sua evolução

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a apresentadora postou uma foto em que aparece com a camiseta levantada e contou que retornou para a academia.

A famosa ainda revelou que está ansiosa para ver a evolução do seu corpo. "Voltei a malhar. Em duas semanas posto para mostrar a evolução. 'Ah, mas ninguém pediu', mas serão obrigados a acompanhar mesmo assim por muitos motivos que ainda não bolei", brincou ela.

Congelamento de óvulos

A humorista e apresentadora Tata Werneck, de 41 anos, realizou o procedimento para congelar óvulos nos últimos dias. Mãe de Clara Maria, de cinco anos, ela decidiu fazer o tratamento para planejar uma possível gravidez no futuro e preservar sua fertilidade por mais tempo. A partir disso, a Dra. Larissa Matsumoto, médica especialista em Reprodução Assistida da Vida Bem Vinda, unidade do FertGroup, contou mais detalhes sobre a importância do congelamento de óvulos para as mulheres e também qual é o passo a passo do procedimento.

O congelamento de óvulos é uma técnica que possibilita que as mulheres possam postergar a maternidade. Por diferentes motivos, as mulheres podem querer adiar uma gravidez - seja por questões relacionadas com a carreira ou a busca pelo parceiro ideal para planejar uma família - e a preservação da fertilidade por mais tempo é algo desejado. Isso porque a fertilidade feminina reduz com o avanço da idade. As mulheres com mais de 35 anos já possuem mais dificuldade para engravidar do que uma mulher de 20 anos por causa da redução da quantidade de óvulos. Portanto, o ato de congelar os óvulos pode permitir que a mulher engravide até os 50 anos por meio da fertilização in vitro.

A Dra. Larissa Matsumoto contou que o ideal é que as mulheres comecem a pensar no planejamento de uma gravidez antes dos 30 anos para buscar a melhor orientação médica. "Nós recomendamos que a consulta com um especialista em reprodução assistida entre no check-up da mulher até os 30 anos de idade, para que se faça uma avaliação da sua reserva ovariana e avaliar a possibilidade de congelamento dos óvulos, especialmente quando já possuem histórico na família de menopausa precoce, ou se possuem endometriose, por exemplo, que podem reduzir a reserva ovariana de forma mais acelerada. Porém, na maioria das vezes, as pacientes já chegam na clínica com mais de 35 anos, quando já houve uma perda muito acentuada de óvulos", afirmou.

A médica ainda completou: “Isso porque as mulheres nascem com cerca de dois milhões de óvulos, que vão diminuindo ao longo do tempo. Sabemos que aos 37 anos, já perdemos 90% dos nossos óvulos. Os homens, que produzem espermatozoides a vida inteira, mas perdem em qualidade. Quando há muita espera na tomada de decisão da gestação, e não é realizado um planejamento, as chances de sucesso dos tratamentos de fertilidade podem ser menores, pois além da quantidade, a qualidade desses óvulos também é afetada com o tempo. Perdemos a capacidade de produzirmos embriões com potencial de gerar a gravidez".

