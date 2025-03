Mel Fronckowiak mostra registros de viagem em família pela Bahia: 'E ainda tem quem pergunte'

Mel Fronckowiak mostrou uma sequência de cliques aproveitando uma viagem pela Bahia na companhia do ator Rodrigo Santoro

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Fronckowiak compartilhou registros dos dias de folga que curtiu em família. Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou uma sequência de cliques aproveitando uma viagem pela Bahia na companhia do ator Rodrigo Santoro.

Nas fotos, também aparece Nina, a filha mais velha do casal, que nasceu em 2017. Já Cora, a caçula da família, que nasceu em 2024, não apareceu nas imagens. "E ainda tem quem pergunte o que é que a Bahia tem", declarou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios. "É o que eu sempre digo: você fica 200% mais maravilhosa na Bahia", disse uma. "A Nina da sua altura quase já", observou outra. "Simplesmente uma deusa em solo baiano, Mel", enfatizou uma terceira pessoa.

Veja as fotos:

Carta para as filhas

Recentemente, Mel Fronckowiak compartilhou uma carta para as filhas. Em uma publicação nas redes sociais, ela falou sobre o tempo que vai passar longe das herdeiras para para fazer uma viagem internacional.

"Minhas filhas, a mamãe tá indo ali e volta logo. Vão ser só seis luas, que é como a gente conta a passagem do tempo. As vezes, esse tempo vai parecer longo demais, e noutras ele vai voar bem depressa. Quero que vocês saibam que vou morrer de saudade, lembrar de você em cada esquina, vou olhar todas as vezes que eu ouvir “mamãe” ou um bebê chorar", iniciou.

"Vou partir partida ao meio, provavelmente me perguntando porque eu resolvi ir. Mas, quero que vocês saibam que eu vou porque quero ir, porque ir me faz querer voltar ainda mais vezes para receber o abraço e o sorriso de vocês sempre que a gente se encontrar", continuou.

Em seguida, ela contou que deixou tudo organizado e explicou sua decisão de passar uns dias longe das pequenas. Leia mais aqui!

