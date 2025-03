Clima tenso entre os brothers! Em conversa com os aliados, João Gabriel questionou o comportamento de Vitória Strada e Diego Hypolito com sister

Nesta quarta-feira, 26, João Gabriel desabafou com seus aliados sobre seu incômodo com a atitude de alguns brothers na casa. Durante uma conversa na área externa com Eva, Renata, João Pedro e Maike, o salva-vidas de rodeio criticou Vitória Strada e Diego Hypolito, apontando que ambos têm rido de Vilma com frequência.

"Eu falei desse 'trem' da risada do Diego [Hypolito], que depois a gente percebeu que ele fica rindo de tudo. De uns dias para cá, não sei se é coisa da minha cabeça... Tem dias que ele e a Vitória [Strada] ficam rindo. Não podem ver a dona Vilma que os dois começam a rir", disse João Gabriel.

"Tem dias que eu estou percebendo isso. Eles não podem ver a dona Vilma, olhar a dona Vilma, que eles ficam rindo. No dia da festa, dona Vilma chegou de chapéu, eu olhei pelo espelho e [vi que] o Diego olhou para a Vitória e começou a rir", pontuou o brother após Renata questionar o motivo da risada dos adversários.

Maike e João Gabriel então relembraram um momento recente em que Vitória Strada e Diego Hypolito riram assim que Vilma entrou no Quarto Nordeste. Na sequência, Eva mencionou que já viu Vitória imitando a mãe de Diogo Almeida."Eu já vi a Vitória meio que imitando ela. Só que a Vitória imita e fala: 'Ela é muito fofinha'", relembrou ela, confessando que, no entanto, está cismada com isso há bastante tempo.

Na sequência, João Gabriel ressaltou que também tem crises de risos como Diego Hypolito, mas ri com algum motivo.

João Gabriel alfineta jogo de sister

A dinâmica do Sincerão rendeu bastante assunto entre os brothers do BBB 25. Durante a madrugada de terça-feira, 25, João Gabriel e Daniele Hypolito acabaram discutindo logo após a sister ouvir o colega de confinamento citando seu nome em uma conversa.

Tudo começou quando o irmão gêmeo de João Pedro perguntou aos aliados se, em algum momento da dinâmica ao vivo, apontou a forma como Daniele e Diego Hypolito deveriam jogar. "Não, porque a Dani estava falando na cozinha que o jeito dele era esse. Eu não [apontei] o jeito que os outros têm que jogar aqui, não", explicou o brother.

"Ela sempre justifica assim, amigo", comentou Renata. Neste momento, a ex-ginasta se pronunciou e João Gabriel repetiu a explicação: "Falei [seu nome] mas não ditei o jeito que vocês tinham que jogar, não. Falei que o jogo de vocês é morno, e é morno. Pra mim, é morno. O seu e do Diego. Não falei: 'Oh, vocês têm que mudar o jogo de vocês'", disse ele.

"Eu falei o que eu senti…", declarou Daniele Hypolito, sendo interrompida pelo colega. "Você sempre tem esse mesmo argumento: 'Ai, o meu jeito é esse'. Todo mundo aqui é desse jeito. Não estou ditando o jeito que vocês têm que jogar", disparou João Gabriel.

"Eu só falei que eu não falo mais alto. Eu tenho cuidado, sim, com as palavras, mas isso não quer dizer que eu não estou jogando. E nem quer dizer que a gente está aqui a passeio", falou a ex-ginasta. "Para mim, está. Na minha opinião está a passeio", alfinetou o goiano.

