RedeTV! se pronuncia após denúncia de assédio contra Nelson Rubens

A RedeTV! investiga sete denúncias de assédio moral contra o apresentador, Nelson Rubens, de 87 anos, titular do TV Fama

A RedeTV! investiga sete denúncias formais de assédio moral contra o apresentador Nelson Rubens , de 87 anos, titular do programa TV Fama. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, as acusações incluem xingamentos, humilhações e comportamento agressivo direcionado a produtores, técnicos e redatores da emissora .

Em um dos episódios, inclusive, Rubens teria chegado com duas horas de atraso durante a gravação de um piloto do Bastidores do Carnaval e ofendido a equipe de áudio com palavras de baixo calão.

Após a repercussão do caso, a assessoria de comunicação do canal afirmou, na tarde desta quarta-feira, 26, que "toda denúncia é apurada rigorosamente pelo departamento de compliance, assegurando a confidencialidade e integridade do processo".

"A RedeTV! informa que toda denúncia é apurada rigorosamente pelo departamento de compliance, assegurando a confidencialidade e integridade do processo. Caso sejam constatadas irregularidades ou condutas inadequadas que violem os princípios éticos da empresa, imediatamente são adotadas as medidas cabíveis. A RedeTV! preza por um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo para todos os colaboradores", divulgou a emissora em nota enviada à Quem.

Nelson Rubens diz que "sobrevive com auxílio do filho"

Recentemente, Nelson Rubens teve R$ 3.689 bloqueados de suas contas bancárias após perder uma disputa judicial movida por um mecânico pelo não pagamento de uma manutenção de um MP Lafer, veículo de 1978. À Justiça, o jornalista relatou que passa por dificuldades financeiras e que "sobrevive com o auxílio do filho".

Além de citar que o filho deposita R$ 3,5 mil mensais para ele, a petição elaborada pela defesa de Rubens para o desbloqueio da contas afirmava que o jornalista "não trabalha há anos" e que a penhora dos valores "caracteriza uma medida gravíssima que põe em risco a sua subsistência". Confira!

