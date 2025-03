Aline posa com famosos após eliminação do BBB 25: 'Como fingir costume?'

Após ser eliminada do BBB 25, Aline Patriarca mostrou que foi tietada por vários famosos ao circular pelos Estúdios Globo

Aline Patriarca, eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 25, não escondeu a sua felicidade ao ser tietada por vários famosos nesta quarta-feira, 26, enquanto estava nos Estúdios Globo.

Após compartilhar nos Stories o encontro com as atrizes Larissa Manoela e Jeniffer Nascimento, a Policial Militar mostrou registros com a atriz Bianca Bin, o cantor Belo e o ator e humorista Luis Miranda.

Na legenda da publicação, Aline confessou que não estava conseguindo fingir costume ao ver tantos famosos. "Como fingir costume com tanta gente incrível ao meu redor? Impossível! Que privilégio compartilhar esse momento com artistas que eu admiro tanto! Obrigada por me proporcionarem essa experiência tão especial!", escreveu a ex-sister.

Os internautas reagiram nos comentários. "Seria a Aline a nova queridinha da Globo?", questionou um seguidor. "Ela é a nova Bia e o novo Gil! Não ganhou o prêmio, mas vai ganhar muito mais pós-BBB! Todo sucesso pra ela sempre. Protagonista", falou outra. "Você será contratada pela Globo", comentou um fã.

Diogo Almeida desmente rumores sobre brincadeira com a eliminação de Aline no BBB 25

O ator Diogo Almeida apareceu em suas redes sociais para refutar rumores de que teria feito uma brincadeira sobre Aline, que foi eliminada no décimo paredão do BBB 25. Durante o jogo, os ex-BBBs viveram um affair dentro da casa. O esclarecimento veio após um vídeo, no qual o artista segurava um copo com líquido rosa, na noite de terça-feira, 25, sugerindo uma comemoração. Diogo negou ter celebrado a eliminação de Aline.

"Estou recebendo muitas mensagens e vi que fizeram publicações completamente fora de contexto falando sobre a saída da Aline. Estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline. Ontem, eu fui em um evento e, depois, me convidei para jantar... Eu não estava brindando a saída da Aline. Eu torço para que a Aline tenha muito sucesso na vida dela, eu tenho muito respeito pela Aline. Então, gente, não inventem histórias", afirmou. Veja a declaração completa!

