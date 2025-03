BBB 25: Maike exalta Vitória Strada: ‘Nunca você está feia’

Durante conversa entre os brothers sobre a Festa do Líder no BBB 25, Maike exalta a atriz Vitória Strada nesta tarde de quarta-feira, 26

Chuva de elogios! Na tarde desta quarta-feira, 26, os brothers Maike, Vitória Strada, Delma, Diego e Daniele Hypolito conversaram sobre a Festa do Líder, que acontece nesta noite. Na área externa da casa, a atriz mencionou que pretende se arrumar cedo, enquanto os demais participantes do reality se divertiram com a situação.

"Ela se maquia inúmeras vezes", comenta Delma, e todos concordam. "Ela nasceu pronta. Você tem uma make natural, de Deus" , destaca Maike.

"Vou aparecer toda descabelada, sem maquiagem, para o Tadeu falar: 'Querida, se arruma'", brinca a atriz.

"Vitória, nunca você está feia, Vitória. Feia é uma palavra que é impossível para você" , continua Maike, exaltando-a. Vitória, então, faz uma voz chorosa e agradece ao representante comercial.

Confira os elogios que Maike fez a Vitória:

Vitória Strada compartilha suas experiências nas gravações de 'Espelho da Vida'

Nesta quarta-feira, 26, os brothers se reuniram na sala do BBB 25 para uma conversa. A atriz Vitória Strada compartilhou com os brothers sua experiência com os personagens que interpretou na novela Espelho da Vida, da Globo, quando o Botão de Desistência ficou verde.

A artista contou sobre como foi interpretar trigêmeas na trama, sendo elas: à Cris, Julia e Beatriz. “Era muito confuso, porque eu tinha que fazer ela no presente, a do presente no passado, só a do passado, a do passado no presente. Então, eu tinha que compor mais de uma personagem”, revelou.

"Eu tinha que fazer a Cris, que era a do presente e tinha que fazer a Julia, que era a do passado. Depois, ao longo da novela, eu tinha que fazer a Cris dentro do corpo da Julia, no passado".

