Esposa de Amado Batista compartilha fotos apaixonantes da lua de mel

Apaixonados, Calita Franciele e Amado Batista esbanjaram felicidade em novas fotos no destino escolhido para a lua de mel: "Paraíso"

Em lua de mel na Bahia, Calita Franciele encantou os seguidores neste sábado, 22, ao compartilhar um novo álbum de fotos dos cenários paradisíacos que tem desfrutado ao lado do marido , Amado Batista. Nos registros, o casal surgiu apaixonado, brindando com champagne e aproveitando momentos de relaxamento.

"Escolhemos o maior paraíso do mundo para a nossa lua de mel", declarou a Miss Universe Mato Grosso na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e fãs enviaram mensagens de carinho ao casal. "Sejam felizes!", escreveu Graciele Lacerda. "Casalzão, feitos um para o outro", elogiou uma seguidora. "Sejam muito felizes! Que Deus abençoe a união de vcs!", desejou mais uma.

Perrengue!

Curtindo lua de mel na Bahia após cerimônia luxuosa de casamento, Calita Franciele usou as redes sociais na quinta-feira, 20, para compartilhar um perrengue que enfrentou durante a viagem com o marido Amado Batista. Aos risos, a Miss Universe Mato Grosso contou que esqueceu de levar seus biquínis para aproveitar o resort.

“Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu. Os meus biquínis eu deixei todos na casa da minha mãe. Esqueci que eu casei. Vim para a lua de mel [sem nenhum]”, iniciou ela.

“A minha sorte é que tinha chegado uns recebidos. Só que veio a parte de cima, mas não veio a calcinha do biquíni. Fui a uma lojinha e comprei, só que é de outra cor. Eu queria usar esse [biquíni], então falei ‘vou assim mesmo'”, detalhou a esposa do artista.

Calita Franciele e Amado Batista estão curtindo a lua de mel em um resort luxuoso na Bahia após a cerimônia de casamento, que aconteceu no último sábado, 15. Nas redes sociais, a modelo publicou alguns registro do local, que possui diárias que variam de R$ 900 a R$ 1,8 mil, em seu perfil no Instagram.

