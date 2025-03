Adriana Birolli ostenta corpo escultural ao renovar o bronzeado na praia

Curtindo alguns dias de descanso na Bahia, a atriz Adriana Birolli chamou a atenção ao exibir seu corpo escultural em uma praia

Adriana Birolli está na Bahia ao lado do noivo, Ivan Zettel, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques esbanjando beleza e seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni colorido, enquanto faz poses em uma pedras. Ao dividir as imagens, a atriz falou sobre o período de descanso antes de suas apresentações com o espetáculo 'Não!'.

"Estou vivendo um sonho… 5 dias de descanso na Bahia entre as apresentações do @espetaculonao. Daqui sigo direto para Fortaleza! Que privilégio! Só gratidão! 'Passar 'umas tardes' em Itapoã…", escreveu a artista.

Adriana também postou fotos passeando com o noivo. "Dia de passear em Salvador! Revisitar lugares e se reencantar!", disse a famosa, que falou sobre os preparativos do casamento recentemente. "Começando 2025 com uma novidade na vida pessoal. Vou me casar. Noivei no final de 2023, mas ano passado eu e Ivan não conseguimos parar para pensar nesse assunto, muito trabalho. E agora, no começo deste ano, tomamos a decisão de casar em 2025, no segundo semestre", contou.

Confira:

Adriana Birolli comenta diferença de idade com o noivo

A atriz Adriana Birolli, de 38 anos, abriu o jogo ao falar abertamente sobre os comentários que recebe a respeito da diferença de idade com o noivo, Ivan Zettel, de 62 anos. Em entrevista ao 'Gshow', a artista contou que não dá ouvidos às falas.

Adriana ainda ressaltou que perguntas sobre a idade do casal no dia a dia não a incomodam. "Não, imagina! De verdade. Eu acho que é uma bobagem na minha opinião. Já estamos juntos há sete anos... Não sou muito de falar da minha vida pessoal e falo muito mais sobre o meu trabalho. E quando a gente fala alguma coisa da minha vida pessoal, isso acaba atraindo uma curiosidade maior. Mas é algo normal", disse ela. Saiba mais!

