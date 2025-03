Viih Tube desabafa após perder aula de Lua: 'Se sentindo culpada'

Em suas redes sociais, Viih Tube fez um desabafo após perder a segunda aula de ballet da filha Lua, de quase dois anos. Confira!

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a digital influencer mostrou alguns momentos fofíssimos da filha Luadurante a aula de ballet. A pequena de quase dois anos surgiu toda de rosa imitando os movimentos da professora.

"Gente, a Lua colocando a mão na testa imitando a professora. Não aguento, ela na ponta do pé", escreveu a mamãe coruja.

No entanto, a famosa lamentou o fato de ter perdido o momento especial. "E eu trabalhando o dia inteiro hoje. A mãe se sentindo culpada de na segunda aulinha de ballet dela já não ter ido. Mas faz parte, nem sempre vamos dar conta de tudo né", disse ela.

Além de Lua, Viih Tube e Eliezertambém são pais de Ravi, de quatro meses.

Quantos quilos Viih Tube já perdeu?

Mãe de dois, a influenciadora Viih Tube revelou quanto peso perdeu desde o nascimento de seu segundo filho, o pequeno Ravi, de quatro meses. Em seus stories na rede social, a empresária abriu uma caixinha de perguntas e falou sobre o assunto.

Focada em emagrecer, seguindo uma dieta saudável e fazendo exercícios, a ex-BBB contou que já eliminou 10 kg e explicou melhor a sua situação. Casada com Eliezer, a mãe de Lua e Ravi esclareceu que o corpo dela funciona dessa maneira.

"Do dia do parto perdi 10 kg. O Ravi tem quatro meses", contou sobre seu caso. "Tem mães que perdem isso na semana pós-parto. Mas vai do seu biotipo. No da Lua não perdi isso nem em 10 meses pós-parto (que aí já engravidei)", disse sobre o que aconteceu com ela.

Recentemente, Viih Tube revelou que tentou tomar remédio para emagrecer, mas que não deu continuidade por ter passado mal. Sobre cirurgias, ela contou que pretende fazer depois de perder o peso que almeja.

"E a lipo não compensa eu fazer agora, porque eu vou gastar dinheiro à toa, tenho que emagrecer para a lipo ficar como eu quero, porque a lipo não vai perder 20 kg, entendeu, então tenho que emagrecer para fazer a lipo", explicou que a cirurgia fará depois para ficar com o corpo que deseja.

