Médica alerta perigo sobre diagnóstico de Danilo Gentili: 'Riscos para o paciente'

Danilo Gentili precisou de ajuda médica após apresentar sérios sintomas e receber diagnóstico preocupante

Danilo Gentili (45) ficou com o rosto completamente inchado por causa de uma reação alérgica a um medicamento ingerido em abril de 2021. Na época, o apresentador do The Noite, do SBT, disse que tomou a medicação por acidente, apesar de saber que é alérgico.

O humorista teve um choque anafilático provocado pela, o que resultou em sintomas como a traqueia aumentada por conta da farmacodermia. Ele precisou ficar em observação médica em um hospital particular.

CARAS Brasil conversa com a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, que explica o que fazer em situações como a vivenciada por Gentili. Um dos primeiros passos é saber identificar os sintomas e buscar ajuda médica em caso de reações visíveis na pele.

"O primeiro passo sempre é suspender o medicamento suspeito, mas isso deve ser feito sob orientação médica, especialmente se for um remédio de uso contínuo. O tratamento depende da gravidade da reação", explica a especialista, que lista tipos de tratamento para diferentes situações.

Casos leves – Anti-histamínicos (antialérgicos) ajudam a aliviar a coceira e a inflamação. Corticóides tópicos podem ser usados para reduzir a vermelhidão e o inchaço.

– Anti-histamínicos (antialérgicos) ajudam a aliviar a coceira e a inflamação. Corticóides tópicos podem ser usados para reduzir a vermelhidão e o inchaço. Casos moderados – Pode ser necessário o uso de corticoides orais para reduzir a inflamação.

– Pode ser necessário o uso de corticoides orais para reduzir a inflamação. Casos graves – Exigem internação hospitalar para suporte intensivo. Em SSJ e NET, a abordagem pode incluir imunoglobulina intravenosa e suporte em unidades de queimados. O DRESS pode requerer imunossupressores para controlar a inflamação sistêmica.

"Além disso, se houver suspeita de alergia medicamentosa, um alergista/imunologista pode realizar testes para identificar com precisão o medicamento responsável. Isso ajuda a evitar reações futuras, pois em muitos casos há medicamentos alternativos seguros", complementa.

Nicoletti enfatiza a importância da ajuda médica em situações de crise alérgica por farmacodermia, como ocorreu com o apresentador. Em casos graves, o tempo conta muito para evitar uma fatalidade.

"A farmacodermia pode variar de uma simples irritação a reações muito graves. Se houver qualquer suspeita de reação a um medicamento, a melhor conduta é buscar orientação médica rapidamente. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor será o controle da reação e menores serão os riscos para o paciente", finaliza