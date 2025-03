Filho de Marilia Mendonça toca música da mãe em aula de bateria

Léo, de cinco anos, filho de Marilia Mendonça e Murilo Huff toca uma das músicas de maior sucesso da cantora, que morreu em 2021 vítima de um acidente aéreo

Nesta quarta-feira, 26, Léo, filho da cantora Marilia Mendonça (1995-2021) e do cantor Murilo Huff, de 29 anos, emocionou os fãs da artista após surgir em um vídeo, publicado nas redes sociais, tocando uma música da mãe durante uma aula de bateria . Nele, o menino, de cinco anos, faz uma aula de bateria e toca uma das canções dela, Como Faz Com Ela.

"Feliz com a evolução do Léo", disse o professor do menino, João Vicente, no vídeo publicado no Instagram. Ele começou a dar aulas para a criança no final de dezembro. "Obrigado, Murilo, pela confiança e credibilidade em poder instruir um garoto tão talentoso quanto ao Léo", disse, em janeiro.

Confira:

Leo, filho da Marília Mendonça tocando as músicas da mamãe 🥹 pic.twitter.com/26IHiFWYmT — Momentos Marília Mendonça (@MomentoMarilia) March 26, 2025

O menino é o único fruto do relacionamento de Murilo com Marília, que morreu aos 26 anos em um acidente de avião, no interior de Minas Gerais, em novembro de 2021. Ele é criado pelo pai e pela avó, Ruth, mãe da cantora.

Stylist revela foto inédita de Marilia Mendonça

Em janeiro, a stylist de confiança de Marilia Mendonça, Flavia Brunetti, publicou um registro inédito da cantora usando um vestido de gala acobreado e brilhante.

Flavia diz que o registro foi um gesto em celebração do Dia da Saudade, comemorado no dia 30 de janeiro. "Cada peça que escolhi tinha um significado para Marília brilhar nos palcos", escreveu em uma publicação feita em seu perfil no LinkedIn. Confira!

