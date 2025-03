Lua de mel de Sabrina Sato e Nicolas Prattes: Conheça segundo destino do casal

Recém-casados, a apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes abriram um álbum de fotos em novo destino da lua de mel

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão aproveitando cada momento da lua de mel! O casal, que oficializou a união em janeiro deste ano, conseguiu uma pausa na agenda corrida para curtirem alguns dias a sós fora do Brasil.

Após conhecerem um safári na África do Sul nos últimos dias, a apresentadora e o ator seguiram para um novo destino: Ilhas Seychelles . Por meio das redes sociais, Sabrina e Nicolas compartilharam com o público alguns registros especiais da viagem.

Esbanjando alegria, o casal mostrou que aproveitou um dia de praia e piscina, com direito a vista paradisíaca. Os recém-casados ainda relaxaram em uma banheira com pétalas de rosas.

"Agradecendo por tudo, benção atrás de benção", escreveu Nicolas Prattes na legenda da postagem. Nos comentários, Sabrina Sato também fez questão de deixar um recado carinhoso ao companheiro: "Te amo muito meu marido", declarou a famosa.

De acordo com a responsável pela organização da viagem do casal, Sabrina e Nicolas, o destino dos dois foi planejado para quatro noites em um safári, cinco noites em Seychelles e três noites em Desroches. "Pediram os melhores hotéis em cada destino, afinal, a lua de mel é a viagem mais especial e esperada pelo casal", declarou Jaque Dallal à 'Quem'.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes na lua de mel - Foto: Reprodução / Instagram

Nicolas Prattes abre o coração para Zoe, filha de Sabrina Sato

Recentemente, o ator Nicolas Prattes usou as redes sociais para escrever um recado especial a Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato com o ator Duda Nagle. Curtindo dias de folga após o fim de sua participação na novela Mania de Você, da Globo, o artista mostrou que curtiu um momento com a pequena e compartilhou uma declaração carinhosa.

Nas imagens, a pequena aparece correndo em sua direção. "Minha parceirinha, que me ensina muito e quase tudo sobre a vida", escreveu o ator enquanto gravava a pequena se divertindo; confira mais detalhes!

