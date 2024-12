Na Suíça, Rafaella Justus mostra primeiras fotos de viagem em família

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus abriu um álbum de fotos de seu primeiro passeio na Suíça

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus deu início a uma temporada de viagens especiais em família! Ao lado do pai, da madrasta Ana Paula Siebert e da irmã caçula, Vicky, a adolescente desembarcou na Suíça na quarta-feira, 19, e mostrou que já está aproveitando cada momento do passeio.

Por meio de seu Instagram oficial, Rafaella compartilhou algumas fotos de seu primeiro dia de férias no local, que está frio e nevando. Nos cliques, a filha dos famosos aparece com roupas apropriadas para esquiar.

Esbanjando beleza e simpatia, a jovem não poupou sorrisos ao posar para a câmera. "Temporada de esqui", escreveu ela na legenda. Nos comentários, diversos internautas fizeram questão de deixar mensagens carinhosas a Rafa e ainda destacaram o quanto ela está parecida fisicamente com a mãe.

"A cara da Ticiane!", disse uma seguidora. "Maravilhosa!!! Está muito parecida com a mamãe Tici", falou outra. "A segunda foto achei que era sua mãe… Linda!", declarou uma terceira.

A apresentadora da Record TV, que passará o Natal longe da primogênita pela primeira vez, também deixou um recado especial nos comentários: "Olha ela. Linda da minha vida", derreteu-se Ticiane Pinheiro. "Minha gatinha na montanha…", escreveu Roberto Justus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Rafaella Justus posa com duas de suas irmãs em encontro especial

Recentemente, Rafaella Justus usou as redes sociais para compartilhar uma declaração especial para duas de suas irmãs. A adolescente, que celebrou o Natal em uma festa antecipada na casa da madrasta, Ana Paula Siebert, aproveitou o momento especial para registrar fotos com Luiza e Fabiana Justus.

Em seu Instagram oficial, Rafaella publicou duas imagens ao lado das familiares e as homenageou. Esbanjando beleza e elegância, as três filhas de Roberto Justus não pouparam sorrisos para a câmera na hora do clique; confira os registros!

Leia também: Rafaella Justus encontra lembrancinha de seu nascimento: 'Amei'