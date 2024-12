Rafaella Justus encontra lembrancinha de seu nascimento: 'Amei'

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, encontrou a lembrancinha de seu nascimento e fez questão de mostrar nas redes sociais

Em suas redes sociais, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 13, a jovem de 15 anos mostrou em seu Instagram Stories que encontrou a lembrancinha de seu nascimento.

"Gente, vocês não estão entendendo o que eu achei no fundo do armário. Lembrancinha do meu nascimento. Quem ia me visitar no hospital, recebia no final da visita. Isso aqui tem 15 anos. Eu amei que eu achei isso", disse ela.

Em seguida, Rafa fez questão de mostrar os detalhes para os internautas e mostrou que a lembrancinha de seu nascimento foi uma necessaire personalizada com um sabonete em formato de ursinho dentro.

Presente inusitado

A jovem de 15 anos Rafaella Justus se divertiu ao compartilhar que recebeu um novo queijo de presente de aniversário meses após a sua festa de debutante. Na terça-feira, 10, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus contou que já havia recebido o presente no dia da celebração, no entanto, o queijo se perdeu e ela não pôde prová-lo.

"Recebi uma caixa cheia de queijos. Para quem perdeu essa 'tour', eu ganhei um queijo de aniversário, mas eu não tive a oportunidade de provar, então, me mandaram uma caixa recheada", relembrou bem-humorada.

A nova caixa continha três tipos de queijos. Um deles foi cortado em formato de coração, o que ganhou Rafa: "Eu amei demais! Muito obrigada", declarou.

A festa de debutante de Rafaella aconteceu no dia 30 de agosto e encantou o público com o luxo e a grandiosidade. Com o fim da celebração, a menina ainda respondeu algumas perguntas sobre a festa e elegeu o queijo como presente "mais inusitado". Ainda assim, ela lamentou por não ter provado a "lembrancinha".

