Ana Paula Siebert revela destino de viagem de Natal com Rafaella Justus

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert revela destino inicial de sua viagem de Natal com Rafaella Justus e Vicky Justus; confira

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, revelou o primeiro destino da viagem que está fazendo com a família para o Natal. Nesta terça-feira, 17, a loira compartilhou fotos em sua rede social da chegada e chamou a atenção com o local escolhido.

Bem no clima natalino, como ela já havia falado sobre passar a data na cidade do Papail Noel, o local escolhido foi a Crans Montana, na Suíça. Com looks estilosos, a família desembarcou no aeroporto de um avião particular.

"O primeiro destino de uma viagem que promete ser das mais especiais", contou Ana Paula Siebert ao surgir ao lado da filha, Vicky Justus, e da enteada, Rafaella Justus, que este ano passará o Natal com a família do pai.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro foi questionada sobre o assunto. A apresentadora então esclareceu que não deixaria a herdeira perder a oportunidade de conhecer um lugar e de viver uma viagem incrível para ficar com ela. Além disso, a jornalista contou que o Ano Novo da jovem será com Fabiana Justus.

Ana Paula Siebert faz festa Natal antecipada com a família na fazenda

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar a comemoração de Natal que fez para sua família e a do marido na fazenda. Neste domingo, 15, aconteceu a reunião especial e a loira postou os registros da festa que organizou.

Além de ter montado mesa com louça natalina e decoração, a mulher do empresário ainda contratou Papail Noel e outros personagens para as crianças se divertirem. A celebração aconteceu com antecedência já que viajarão nos próximos dias para passarem a data em um local especial. Veja como foi a reunião luxuosa aqui!

