Rafaella Justus posa com duas de suas irmãs em encontro especial: 'Amo tanto'

Rafaella Justus dividiu fotos especiais ao lado de Fabiana e Luiza Justus, duas de suas irmãs, durante evento em família

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus usou as redes sociais para compartilhar uma declaração especial para duas de suas irmãs. A adolescente, que celebrou o Natal em uma festa antecipada na casa da madrasta, Ana Paula Siebert, aproveitou o momento especial para registrar fotos com Luiza e Fabiana Justus.

Em seu Instagram oficial, Rafaella publicou duas imagens ao lado das familiares e as homenageou. Esbanjando beleza e elegância, as três filhas de Roberto Justus não pouparam sorrisos para a câmera na hora do clique.

"My sisters!! Amo tanto", escreveu Rafaella Justus na legenda da publicação. O empresário, por sua vez, fez questão de deixar uma mensagem especial às herdeiras nos comentários: "Minhas filhas maravilhosas!!! Amo demais!!!", declarou Roberto.

Vale lembrar que além de Rafa, Fabiana e Luiza, o famoso também é pai de Ricardo e da caçula Vicky, fruto de seu atual casamento com Ana Paula Siebert. Rafaella ainda é irmã de Manuella Tralli, filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli.

Confira a publicação de Rafaella Justus com as irmãs:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Por que Rafaella Justus não passará o Natal com a mãe?

A jovem Rafaella Justus, de 15 anos, vai passar as festas de final de ano longe da mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Neste ano, a adolescente decidiu fazer duas viagens especiais e está animada. Tanto que a mãe autorizou que ela fique longe da família materna neste ano.

Nas redes sociais, Ticiane foi questionada se Rafa iria ficar longe dela no Natal e no Ano Novo, e ela confirmou ao contar qual é a programação da herdeira. Rafa vai viajar com o pai, Roberto Justus, no Natal e passará o Ano Novo com a irmã Fabiana Justus.

