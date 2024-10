Lore Improta rebate críticas por ficar longe da filha por conta do trabalho

Após desabafar por ficar longe da filha por conta do trabalho, Lore Improta rebate críticas que recebeu por sua escolha de ter uma carreira; veja

A dançarina Lore Improta resolveu se pronunciar após receber alguns comentários com críticas por fazer um desabafo sobre ficar longe de sua filha com Léo Santana, Liz, de três anos, por conta do trabalho. Nesta terça-feira, 15, a famosa gravou alguns vídeos esclarecendo a situação e seu posicionamento, de manter uma carreira mesmo sendo casada com um cantor famoso.

Independente, a loira, que trabalha com dança e publicidades, deixou claro que não abre mão de trabalhar para ter o seu dinheiro, suas conquistas e por amar o que faz. Apesar de já ter uma boa condição financeira, Lore Improta ressaltou que tem vários sonhos que deseja realizar e que pretende ter dinheiro para manter sua família até a velhice.

"Eu tô vendo meu nome em alguns lugares da internet, vamos lá, vamos perguntar algumas coisas para vocês. Vocês trabalham apenas por dinheiro? Ou porque vocês amam trabalhar com aquilo que vocês trabalham? Eu estou no meu trabalho porque eu amo meu trabalho, pelo propósito que eu tenho na minha vida. Pelo que me preenche e me faz bem", iniciou seu pronunciamento.

Surpreendida, ela contou que recebe a maioria das críticas de mulheres e que respeita as que escolheram parar de trabalhar, mas que essa não é uma escolha sua. "Tem muitas mulheres falando que por eu ter uma estabilidade financeira, a qual eu conquistei com muito suor, com muita luta, com muita dança e amor pelo que eu faço, essas mulheres estão dizendo que eu estou em uma estabilidade financeira a qual eu não preciso mais trabalhar. Vocês não sabem onde eu quero chegar, quais são os meus sonhos, meus propósitos", declarou.

"Não é porque eu tenho estabilidade financeira que eu vou ficar em casa sem trabalhar. Se tem mulheres que se sentem bem assim, legal. Eu não sou essa pessoa. Se eu fosse casada com o homem mais rico do planeta, meu amor, e me desse o cartão sem limites eu não ia conseguir usar. Eu usufruir do dinheiro, única e exclusivamente do outro, eu não consigo ser essa pessoa, eu gosto da sensação do mérito, eu comprei aquilo que eu sempre sonhei em ter. O que mais me impacta é que tem muitas mulheres comentando: 'você tá com saudade da sua filha? fica em casa', eu tenho muita saudade da minha filha, falo todos os dias pra ela a importância da mãe dela estar indo trabalhar porque ama o que faz, eu vivi isso com a minha mãe", disparou seu posicionamento e contou sobre ter visto sua mãe trabalhar até virando a noite fazendo doces para pagar seus estudos.

"Eu vou trabalhar muito. Os meus filhos ainda vão me ver trabalhando muito porque eu quero que eles tenham orgulho e sejam assim, que eles vão atrás das coisas deles. Eu sou uma mãe muito presente porque eu tenho tempo de qualidade com minha filha, quando eu falo que nós, mães, temos culpa. Nós teremos sempre, a vida inteira. Então, se você que me acompanha e está incomodado com o meu sair para trabalhar, é melhor não me acompanharem", falou.

Para quem não acompanhou, tudo começou quando Lore Improta postou um vídeo de Liz dizendo que estava com saudade dela. A famosa então desabafou sobre sentir culpa, mas sobre ser um exemplo de mulher que trabalha para a sua filha.

