Filha de Lore Improta e Léo Santana dá show de fofura em fotos de férias

De férias no Nordeste do Brasil com os pais, filha de Lore Improta e Léo Santana encanta ao surgir com look de banho de princesa curtindo piscina

A filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, de três anos, encantou em uma nova aparição na rede social da mãe. Nesta terça-feira, 18, a dançarina compartilhou fotos da viagem de férias que estão fazendo em família e a pequena roubou a cena.

Para curtir uma piscina com os pais, a menina surgiu com um look de banho de princesa. Cheia de estilo, Liz esbanjou fofura ao posar sorridente e aparecer brincando com o cantor. Lore Improta e o marido também chamaram a atenção ao exibirem seu físico sarado nos registros de descanso.

"Seguimos por aqui curtindo nossas férias com muito amor, sol e mar no nosso nordeste", contou a loira sobre estarem viajando pelo Brasil mesmo.

Ainda nos últimos dias, Lore Improta encantou com outro registro de Liz em sua rede social. Na ocasião, ela publicou um vídeo da herdeira ensinando uma receita de bolo. Muito esperta, ela apareceu realizando o passo a passo sozinha.

Lore Improta rebate críticas por ficar longe da filha por conta do trabalho

A dançarina Lore Improta resolveu se pronunciar após receber alguns comentários com críticas por fazer um desabafo sobre ficar longe de sua filha com Léo Santana, Liz, de três anos, por conta do trabalho . Recentemente, a famosa gravou alguns vídeos esclarecendo a situação e seu posicionamento, de manter uma carreira mesmo sendo casada com um cantor famoso.

Independente, a loira, que trabalha com dança e publicidades, deixou claro que não abre mão de trabalhar para ter o seu dinheiro, suas conquistas e por amar o que faz. Apesar de já ter uma boa condição financeira, Lore Improta ressaltou que tem vários sonhos que deseja realizar e que pretende ter dinheiro para manter sua família até a velhice.

"Eu tô vendo meu nome em alguns lugares da internet, vamos lá, vamos perguntar algumas coisas para vocês. Vocês trabalham apenas por dinheiro? Ou porque vocês amam trabalhar com aquilo que vocês trabalham? Eu estou no meu trabalho porque eu amo meu trabalho, pelo propósito que eu tenho na minha vida. Pelo que me preenche e me faz bem",iniciou seu pronunciamento e falou mais.

