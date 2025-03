BBB 25: Saiba quem Renata colocou na Mira do Líder

Mira do líder

Líder da semana no BBB 25, da Globo, a sister Renata colocou a pulseira da mira em 6 pessoas e vai indicar uma delas ao paredão no domingo, 23

Na noite desta sexta-feira, 21, a líder Renata colocou seis pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. No domingo, 23, ela terá que indicar uma dessas pessoas ao décimo paredão da temporada.

Durante o programa ao vivo, a bailarina colocou Delma, Aline, Vinicius, Vitória, Daniele e Diego na Mira do Líder .

"Está muito claro que a casa está dividida e vou distribuir os alvos para o quarto anos 50, não tem uma ordem em quem eu vou falar", disse ela ao apontar seus rivais.

Dinâmica da semana no BBB 25

Nesta semana, a dinâmica do jogo será a seguinte: Na quinta-feira, 20, o líder Guilherme vai vetar uma pessoa da nova Prova do Líder, que será dividida em duas partes. A primeira parte começa às 14h e a segunda parte acontece às 23h45, no programa ao vivo.

Na sexta-feira, 21, o líder indica 6 pessoas para a Mira do Líder e os brothers realizam o leilão pelo Poder Curinga. No sábado, 22, acontece a Prova do Anjo e o Big Fone vai tocar para emparedar duas pessoas.

No domingo, 23, a formação do paredão triplo terá: o dono do poder Curinga tira uma pessoa que foi emparedada pelo Big Fone; o anjo imuniza uma pessoa; o líder indica uma pessoa para o paredão; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; 3 pessoas jogam a prova bate-volta e uma se salva. Na terça-feira, 25, um participante é eliminado.

