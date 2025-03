Atualidades / SURPRESA

Após sair do BBB, Gracyanne vai ao mercado e se choca com o preço do ovo

Recém-eliminada do BBB, a musa fitness Gracyanne Barbosa conta que ficou surpresa com o preço do alimento ao reabastecer o estoque nesta sexta-feira, 21

Gracyanne Barbosa se surpreende com o preço do ovo - Foto: Reprodução/Redes Sociais