Savannah Clarke revela o que não pode faltar em seu camarim

A cantora australiana Savannah Clarke, de 21 anos, é integrante do grupo musical Now United e também segue uma carreira solo, com duas músicas lançadas: Bad Things e Avalanche. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista compartilha detalhes e curiosidades que todo fã quer saber. Quer descobrir o que Savannah carrega em sua bolsa?

A artista compartilhou que, entre os itens que sempre carrega na bolsa, está um carregador portátil, pois precisa se comunicar com sua família, que mora na Austrália, e quase nunca tem bateria. " Eu tenho um blush em stick, adoro colocar um pouco de blush. Um carregador portátil e protetores auriculares ”.

Além disso, ela também contou o que não pode faltar em seu camarim. "Eu diria café também, sinto que preciso começar o meu dia com café. Então, se eu não tiver café, você não vai querer estar perto de mim. Eu simplesmente amo café e o café brasileiro, é tão bom”.

Curiosidades de Savannah Clarke

A representante da Austrália no Now United compartilhou seus rituais antes dos shows, que incluem alongamento e aquecimento. "Acho que tenho aprimorado muito porque tenho me apresentado bastante aqui em L.A. na Academy of Pop. E temos treinado bastante. E acho que a coisa que eu faço antes, eu simplesmente digo para mim mesma na minha cabeça, 'Você vai arrasar'. Então, eu meio que me animo na minha cabeça”.

Além dos rituais antes de subir ao palco, ela também compartilha os locais que mais gostou de tocar, embora ressalte que cada lugar tem sua energia única. "Acho que cada lugar onde nos apresentamos tem uma energia diferente. O Brasil tem uma energia louca que eu amo quando estou no palco. Depois tem Portugal, onde as pessoas são tão genuínas e doces. E até mesmo conhecer pessoas na Arábia Saudita, a vibe delas é tão diferente”.

Uma das viagens que mais marcou a história e a vida de Savannah Clarke foi a de Dubai, quando gravou o videoclipe de Golden. “Golden teve uma grande transição na minha vida. Essa está no meu coração para sempre. Eu pensava: 'Como estou vivendo isso aos 17 anos?", completou.

Curiosamente, Golden também é sua música favorita. "Golden está gravada no meu coração. Foi a minha primeira introdução ao Now United, como eu, Savannah, com a minha voz”.

Confira o videoclip da música:

Família chamada Now United

Questionada sobre quem é a pessoa mais próxima, a artista responde que é a nova representante do Brasil no grupo musical. "Acho que a Desi. A Desiréeentrou no grupo há dois anos e já sinto que ela é minha irmã".

Em relação à última representante do Brasil, Any Gabrielly, que saiu do grupo, a cantora revela que mantém contato com ela. "Eu a vi aqui em Los Angeles. Fomos, eu acho, ao restaurante Delilah. Nós jantamos com várias pessoas e amigos diferentes", e completa com orgulho da amiga: "Eu acho que a Any está fazendo coisas incríveis, e estou muito feliz".

