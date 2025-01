Fabiana Justus se despede de viagem com vídeo especial: 'Muito mais significado'

Após curtir as férias de início de ano com a família e amigos, a influenciadora Fabiana Justus está se despedindo de sua estadia em Aspen, no Colorado

Após curtir as férias de início de ano com a família e amigos, a influenciadora digital Fabiana Justus está se despedindo de sua estadia em Aspen, no Colorado (EUA). Para celebrar os melhores momentos de sua viagem, ela compartilhou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira, 22.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a artista mostrou diversos momentos de seus dias curtindo a neve ao lado dos filhos, Luigi, de 1 ano, das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e do marido, Bruno D'Ancona. "As férias mais especiais da vida... porque depois de tudo que passei parece que a vida tem muito mais significado!", celebrou na legenda.

Nos comentários, internautas celebraram a boa fase de Fabiana. "As respostas das nossas orações", escreveu uma seguidora. "Graças a Deus, sua vida voltou ao normal e até melhor do que antes, pois você está mais forte, confiante, grata a Deus e feliz por superar tudo, além de ajudar muita gente com seu relato de vitória, força e fé para quem precisa!", destacou outra. "Ai, Fabi, como fico feliz em ver você esbanjando saúde e alegria depois de um período tão difícil. Você merece toda a felicidade do mundo! Que seja sempre assim!", comentou uma terceira.

Como está Fabiana Justus?

Vale lembrar também que em janeiro do ano passado Fabiana Justus diagnosticada com leucemia mieloide aguda e, em meados de março, realizou um transplante de medula óssea - que foi um sucesso. No dia 23 de setembro, ela completou seis meses desde o transplante e começou a diminuir os imunossupressores, além de tomar todas as vacinas necessárias, e deu uma festa para comemorar a conquista.

Recentemente, ela compartilhou uma notícia muito boa sobra sua saúde. Depois de nos últimos meses lutar contra a doença e passar por vários tratamentos, a herdeira de Roberto Justus realizou novos testes de mielograma, que servem para avaliar o funcionamento da medula óssea e revelou que sua medula segue limpa e zerada.

"Estou tão feliz e aliviada. Sem palavras, não preciso nem dizer, mas a semana de exames é muito angustiante, fico mais introspectiva, tensa, não dormi um dia antes. E assim, já recebi [mensagem de] mais de um médico aqui falando que a medula está limpa, lógico que tem outras coisas que ainda vão sair, mas o principal delas era ver se a medula está limpa, e ela está", celebrou ela.

