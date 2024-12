Fabiana Justus revela resultado de novos exames sobre medula: 'Aliviada'

A empresária Fabiana Justus recebeu os resultados de uma parte da bateria de exames que realizou em seu tratamento de câncer

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus dividiu com o público nesta quarta-feira, 11, uma ótima notícia a respeito de sua saúde! Por meio de seus stories no Instagram, a filha de Roberto Justus contou que já recebeu o resultado de parte da bateria de exames que realizou no dia anterior.

Em janeiro deste ano, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e, em meados de março, realizou um transplante de medula óssea - que foi um sucesso. Em meio ao tratamento contra o câncer, a empresária passou por exames de rotina nos últimos meses.

Na terça-feira, 10, ela fez novos testes de mielograma, que servem para avaliar o funcionamento da medula óssea. Bastante contente, Fabiana Justus revelou que o resultado dos exames saíram como o esperado: sua medula segue limpa e zerada.

"Estou tão feliz e aliviada. Sem palavras, não preciso nem dizer, mas a semana de exames é muito angustiante, fico mais introspectiva, tensa, não dormi um dia antes. E assim, já recebi [mensagem de] mais de um médico aqui falando que a medula está limpa, lógico que tem outras coisas que ainda vão sair, mas o principal delas era ver se a medula está limpa, e ela está", celebrou ela.

Em seguida, Fabiana Justus contou que, nos últimos dias, agradeceu bastante por poder presenciar a apresentação das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, na escola. "Estou aqui comemorando, estava em êxtase. Tenho muita fé e muita certeza de que está tudo bem e eu estou curada, mas sempre vem aquele nervosismo. Depois de tudo que passei…", declarou.

"Na apresentação das meninas [Chiara e Sienna] de final de ano na escola, eu só pensava ‘graças a Deus que estou aqui, vendo elas se apresentando, bem e com saúde, Deus muito obrigada'", finalizou Fabiana.

Além das gêmeas, a empresária também é mãe do pequeno Luigi, de 1 ano. As três crianças são frutos de seu casamento com Bruno D'Ancona.

Fabiana Justus celebra resultado de exames - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus comenta participação da Adriane Galisteu em série de Senna

Recentemente, Fabiana Justus usou as redes sociais para expressar sua opinião sobre a série documental da vida de Ayrton Senna. Ex-enteada de Adriane Galisteu - que se casou com Roberto Justus quatro anos após a morte do piloto - a empresária lamentou a pouca participação da apresentadora na trama.

Para contextualizar, ‘Senna’ foi lançada na última sexta-feira, 29, pela Netflix e movimentou a web ao recordar momentos importantes da vida de Ayrton. Ao mesmo tempo, muitos internautas sentiram falta de um maior tempo dedicado à sua relação com Galisteu; confira detalhes!

Leia também: Fabiana Justus encanta ao surgir com a família em clima de Natal