Linda! A empresária Fabiana Justus esbanjou elegância ao apostar em um look listrado para aproveitar um dia de férias; confira o registro

Curtindo as férias de início de ano em família, Fabiana Justus usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para compartilhar novos cliques com os seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital e empresária surgiu com um look casual, composto por uma camiseta listrada em branco e vermelho, combinada com uma calça clara e óculos de sol, esbanjando estilo durante o passeio.

"Curtindo muito as minhas férias!", escreveu Fabi na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios dos seguidores. "Amei o look!", disse uma internauta. "Curta mesmo. Você merece muito. Linda!", declarou outra. "Maravilhosa", ressaltou mais uma.

Fabiana Justus faz retrospectiva sobre tratamento de câncer em 2024

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus, de 38 anos, publicou uma retrospectiva de seu ano de 2024 em seu perfil no Instagram e detalhou as etapas do diagnóstico de câncer. Na terça-feira, 31, a filha do apresentador e empresário Roberto Justus relembrou a descoberta e o tratramento da leucemia mieloide aguda, e também, as comemorações de sua recuperação.

“Que ano! Me sinto pronta para virar essa página da minha vida e iniciar um novo capítulo cheia de saúde e muito amor e felicidade ao lado de quem eu mais amo”, escreveu na legenda da publicação.

Na retrospectiva, Fabiana escreveu que em janeiro foi diagnosticada com a doença e amamentou seu filho Luigi, de um ano, pela última vez, já no hospital; em fevereiro, listou a perda de cabelo, a comemoração do aniversário das filhas gêmeas enquanto estava internada e a volta para casa após a hospitalização.

Em março, a influenciadora relatou o encontro de um doador de medula compatível com ela, e, já em abril, fez o procedimento de pega da medula e retornou para seu lar depois de outra internação.

No mês seguinte, Fabiana comemorou que voltou a trabalhar de dentro de casa e, em junho, voltou a ser internada por conta de uma GVHD intestinal, mas também tomou sua primeira vacina com a nova medula.

A filha de Roberto Justus pôde comemorar em julho o fim dos seus 100 dias após o transplante, que são os mais críticos por a imunidade do paciente ficar reduzida, e comemorou em férias no campo com a família.

Em agosto, precisou passar por uma nova cirurgia para retirar um nódulo benigno, mas, já recuperada, em setembro e outubro comemorou seu aniversário e os 180 dias da pega da medula com festas luxuosas.

Já nos últimos meses do ano, Fabiana voltou a trabalhar presencialmente para algumas marcas e também comemorou o Natal com a família.

