Médico alerta sobre diagnóstico de Paula Burlamaqui: 'Não tem cura'

A atriz Paula Burlamaqui passou por cirurgia na região do quadril após receber diagnóstico que não tem cura

Paula Burlamaqui (58) passou por uma cirurgia no quadril no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, em agosto de 2024, após receber diagnóstico de artrose no quadril. A atriz colocou uma prótese na parte direita por conta do estado avançado.

A CARAS entrevista o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, sobre a doença degenerativa e seus riscos para o paciente. De acordo com o especialista, não tem cura.

"A artrose, também conhecida como osteoartrite, é uma doença degenerativa que afeta as articulações, incluindo as da coluna vertebral. Ela ocorre devido ao desgaste da cartilagem que reveste as extremidades ósseas, levando a dor e rigidez. Não há cura para a artrose. No entanto, existem tratamentos que visam aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente", explica.

O especialista destaca os principais métodos de tratamento da artrose. Dependendo do nível, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica para estabilizar o quadro de saúde do paciente, como ocorreu com a artista. Confira as opções:

Medicamentos: Analgésicos e anti-inflamatórios para controle da dor e inflamação.

Analgésicos e anti-inflamatórios para controle da dor e inflamação. Fisioterapia: Exercícios específicos para fortalecer a musculatura e melhorar a mobilidade.

Exercícios específicos para fortalecer a musculatura e melhorar a mobilidade. Mudanças no estilo de vida: Manutenção de um peso saudável e prática regular de atividades físicas de baixo impacto.

Manutenção de um peso saudável e prática regular de atividades físicas de baixo impacto. Procedimentos cirúrgicos: Em casos graves, pode-se considerar a cirurgia para reparação ou substituição articular.

Porceban destaca que a artrose pode impactar negativamente na qualidade de vida do paciente, com sintomas cruéis como a dor crônica, redução da mobilidade e impacto psicológico. Segundo ele, o primeiro dos sintomas pode limitar atividades diárias e profissionais. Dificuldade para levantar objetos e até ansiedade estão entre os problemas.

"É essencial buscar orientação médica ao apresentar esses sintomas de artrose para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado", recomenda o médico, ao analisar situações como o caso da atriz.