Fabiana Justus esclarece motivo de não citar doador de medula em sua festa

Fabiana Justus, que realizou um transplante de medula no início do ano, explicou por que não mencionou o doador em discurso de sua festa

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus separou um tempo de sua terça-feira, 8, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Em seu Instagram oficial, ela abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas recebidas para responder.

Ao longo do bate-papo, Fabiana falou bastante sobre sua festa de aniversário, realizada nos últimos dias. Além de celebrar a chegada dos 38 anos de vida, a filha de Roberto Justus também comemorou 180 dias do transplante de medula bem-sucedido.

Em determinado momento, ela foi questionada por uma internauta sobre seu doador. Na mensagem em questão, a seguidora quis saber o motivo de Fabiana Justus não ter mencionado, durante seu discurso de agradecimento, a pessoa que doou a medula óssea.

Fabi, por sua vez, explicou que só saberá quem foi seu doador após 1 ano de transplante. Além disso, a influenciadora digital também afirmou que cita a pessoa em seus agradecimentos diários desde o dia em que realizou o procedimento.

"O meu doador eu só vou poder conhecer com 1 ano e meio do transplante. Eu agradeço a Deus todos os dias por ele, e peço que Deus o proteja. No vídeo também falei dele, o quanto eu sou grata. E um dia, se Deus quiser, vou poder agradecê-lo pessoalmente. No discurso da festa eu agradeci às pessoas que estavam lá ouvindo", declarou ela.

A filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano. Em março, Fabiana realizou o tão esperado transplante de medula óssea e, desde então, comemora mensalmente o sucesso do procedimento.

Fabiana Justus fala sobre doador de medula - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus fala de exigência que fez em sua festa

Para celebrar seus 38 anos e os 180 dias de transplante de medula bem-sucedido, Fabiana Justus organizou uma festa luxuosa no prédio onde mora e fez um pedido aos convidados. Ao enviar o convite para os familiares e amigos, a herdeira de Roberto Justus alertou sobre irem apenas se estivessem realmente bem de saúde, não apresentando nenhum tipo de doença.

