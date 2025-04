Amanda Kimberlly encanta ao publicar novas fotos de Helena, sua filha com Neymar

Que amor! Fruto da relação de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, Helena esbanjou simpatia em novas fotos nas redes sociais; confira

Nesta quarta-feira, 9, Amanda Kimberlly movimentou as redes sociais ao compartilhar novos registros da pequena Helena, de 9 meses. Filha da influenciadora com Neymar Jr., a pequena esbanjou fofura ao posar para a mamãe.

No vídeo compartilhado, Helena surgiu fazendo charminho no sofá, além de caprichar nas poses. "Fernanda Torres atuando", brincou Amanda.

Vale lembrar que Helena é a filha mais nova do atleta, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, com Bruna Biancardi. Além disso, junto com a namorada, o jogador está à espera de mais uma menina, chamada Mel.

Veja os registros:

Amanda Kimberlly encanta com novas fotos de Helena. Foto: Reprodução/Instagram

Excluída?

A influenciadora Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar Jr., rebateu os rumores sobre a menina ser excluída pelo pai. Em um print vazado na internet, ela apareceu negando a situação e confirmou ao perfil do Instagram Segue a Cami que as mensagens eram delas.

Em uma conversa com um suposto fã clube, Amanda Kimberlly deixou claro que sua herdeira convive muito bem com o jogador e a família dele. "Não existe essa história que o pai da Helena exclui ela. Ele vem visitar ela. A família dele vem junto. Todo mundo se respeita. Todo mundo conversa", disse.

Em seguida, a influencer admitiu que ela escreveu isso e falou mais. "Sim, é verdadeiro. Mais uma vez usaram minha imagem de forma indevida, fingindo ser um fã-clube. Quem realmente gosta de mim não faz esse tipo de coisa, ainda mais atacando crianças, algo com o qual eu não compactuo de forma alguma. Usaram um print meu e saíram espalhando como se fosse algo solto, sem contexto, mas na verdade era só um desabafo", escreveu.

E continuou explicando o que aconteceu: "Um desabafo por mais uma vez me ver envolvida indiretamente em algo que não tem relação comigo e que não condiz com o que eu penso ou apoio".

