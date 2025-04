BBB 25: Delma comenta sobre sua experiência dentro da casa e canta com Vinícius

A dona de casa Delma comenta como tem sido sua experiência no BBB 25 e ainda aproveita para cantar e dançar com o promotor de eventos Vinícius

Na tarde desta quarta-feira, 9, já nos momentos finais do reality, a dona de casa Delma bate um papo com os participantes Vinícius e João Pedro sobre como tem sido sua vivência dentro da casa do BBB 25.

Em clima de despedida, Delma refletiu sobre sua trajetória no programa. "Vai ser inesquecível na minha vida, tudo o que eu vivi aqui e estou vivendo ainda” , comentou a sister.

Logo em seguida, Delma e o promotor de eventos deram início a uma apresentação da música Emoções, de Roberto Carlos. Os dois, abraçados, dançaram juntos na cozinha enquanto cantavam a canção.

Em um momento de emoção e gratidão, Delma fez questão de agradecer pela oportunidade de participar do programa. "Obrigada, BBB. Obrigada, Brasil", disse grata.

Vilma comenta o que faria de diferente se voltasse ao reality

Vilma, eliminada do BBB 25, participou do programa Mesacast BBB na quarta-feira, 2, e respondeu o que faria de diferente caso votasse ao reality show da TV Globo. Além disso, ela revelou se iria se revolver com Vinícius, com quem teve alguns embates na casa.

"A senhora teria feito o que de diferente?", questionou a apresentadora Giovanna Pitel, que participou do BBB 24. "Não ia mais no Vinícius", respondeu ela aos risos.

A mãe de Diogo Almeida foi eliminada do BBB 25 após enfrentar Vinícius e Diego Hypolito no paredão. Ao longo do confinamento, ela teve alguns embates contra o baiano e o acusou de chamá-la de 'velha sonsa'.

A jornalista Foquinha, convidada do programa, quis saber se Vilma tentaria se resolver com o brother. "Não quero, não. Já falei o que tinha que falar, ele já falou para mim o que tinha que falar, acabou, acabou", disparou a estudante de Nutrição.

Leia também:BBB 25: No Raio-X, João Pedro desabafa sobre a eliminação de João Gabriel