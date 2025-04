Mavie tem ciúmes de Neymar com Bruna Biancardi? Psicanalista analisa vídeo polêmico

Vídeo de Mavie com Neymar Jr. e Bruna Biancardi levanta dúvida sobre ciúmes de filhos com os pais; saiba o que a especialista diz sobre o caso

"Será que ela é ciumenta?", questionou Bruna Biancardi ao mostrar uma gravação da filha com NeymarJr. A pequena Mavie, de apenas 1 ano, interrompeu o momento de diversão dos pais ao vê-los dançando juntos. O registro, feito por câmeras de segurança dentro do quarto da bebê, viralizou nas redes e levantou uma dúvida: é ciúmes ou apenas uma reação natural da idade?

A gravação mostra Mavie se aproximando rapidamente dos dois e se colocando entre eles, como se tentasse interromper a brincadeira. A cena, além de fofa, chamou atenção por representar um comportamento típico de crianças pequenas.

Bruna Biancardi mostra Mavie com ciúmes do pai durante brincadeira nesta terça-feira, 8 pic.twitter.com/Nz9Wygqmsh — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 9, 2025

Ciúmes de filha com o pai é normal?

Para esclarecer a situação, a CARAS Brasil conversou com a psicanalista Cintia Castro, que analisou a atitude da menina. Segundo ela, não se trata necessariamente de ciúmes, mas de algo mais profundo e típico do desenvolvimento infantil:

"O amor incondicional que floresce em uma família é algo que se revela nas pequenas situações do dia a dia. A reação da pequena Mavie, que, aos seus apenas um ano de idade, demonstrou um misto de emoções ao observar seu pai se divertindo com a mãe, tornou essa cena aparentemente simples um convite para refletirmos sobre as complexidades do comportamento infantil", declara.

Cintia explica que, nessa idade, as crianças estão em uma fase intensa de desenvolvimento emocional e formam vínculos afetivos com os pais como figuras de segurança.

Mavie está com ciúmes de Neymar?

"Embora o termo 'ciúmes' possa parecer adequado à primeira vista, é fundamental analisar mais profundamente essa situação. [...] Mavie pode não estar necessariamente 'com ciúmes', mas sim expressando um desejo de voltar a ter a atenção do pai, que, naquele momento, estava direcionada para a mãe", explica.

A especialista destaca que esse tipo de comportamento é completamente normal e faz parte do processo de aprendizagem emocional da criança. O apego seguro, quando a criança sente que pode contar com os pais, é essencial para um crescimento saudável, e reações como a de Mavie são esperadas.

Apego seguro ou comportamento possessivo?

Segundo Cintia, é importante observar se esse comportamento persiste ou impede a socialização da criança. Mas, no caso de Mavie, tudo indica que se trata de um apego saudável.

"A forte ligação da filha e do pai é um aspecto bonito e natural da infância. O apego seguro, estabelecido quando as crianças sentem que têm uma base sólida de amor e suporte, é crucial para o seu desenvolvimento emocional. [...] Comportamentos possessivos, por outro lado, podem se manifestar como uma necessidade exagerada de estar sempre perto de um dos pais."

Como os pais podem agir?

A psicanalista também orienta sobre como Neymar e Bruna podem acolher os sentimentos da filha sem reforçar inseguranças:

"Primeiramente, o reconhecimento aberto dos sentimentos. Eles podem se agachar ao seu nível, olhá-la nos olhos e dizer algo como: 'Eu vejo que você está um pouco chateada porque estamos dançando. É normal sentir ciúmes às vezes, mas você sabe que te amamos muito." [...] Papai e mamãe adoram dançar, mas isso não significa que amamos menos você. Quer dançar conosco?'"

Essa abordagem empática, segundo ela, reforça o vínculo entre pais e filhos e permite que a criança compreenda que o amor dos pais não muda, mesmo com outras interações ao redor.

Entender os sentimentos das crianças é essencial

A especialista reforça que, com empatia e atenção, os pais podem transformar situações simples em oportunidades valiosas de conexão com os filhos.

"É tão fácil, para quem acompanha essa história nas mídias, projetar nossas emoções complexas e compreensões adultas nos comportamentos dos pequenos. [...] Cada choro, sorriso ou fase de ciúmes é, na verdade, uma forma de as crianças expressarem suas necessidades e sentimentos."

