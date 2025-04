Após revelar que será pai, Davi Brito e namorada deixam de se seguir nas redes sociais

O que aconteceu? Após anunciar que será pai pela primeira vez e negar rumores de término, Davi Brito e a namorada não se seguem mais nas redes sociais

Davi Brito tem repercutido nas redes sociais após anunciar, durante uma transmissão ao vivo, que será pai pela primeira vez. O que surpreendeu os internautas, no entanto, foi o fato de ele e a namorada, Adriana Paula, deixarem de se seguir nas redes sociais nesta quarta-feira, 9.

Após a repercussão da notícia da gravidez, rumores de que os dois teriam terminado a relação passaram a circular devido a ausência da moça. Em meio aos boatos, Davi decidiu romper o silêncio e esclarecer o status do casal.

De acordo com o ex-BBB, a companheira está enfrentando um momento delicado e, por isso, decidiu se ausentar da internet. "A galera fica criando fake news, fica imaginando, não sei de onde é que eles têm essa mente fértil... Vamos lá, gente, eu fiz uma live hoje explicando para vocês que a Paula está numa situação complicada, o momento dela, gestacional", iniciou ele.

"Toda mulher passa, toda mulher passou por isso, que vai ter uma criança e tudo mais. E é o momento dela, ela quer ficar sozinha, quer um tempo para respirar, entendeu? Quer raciocinar tudo isso que tá acontecendo. Não vejo o porquê de tanto burburinho aí. Gente, está tudo em paz, está tudo tranquilo", disse ele na ocasião.

Apesar de negar os rumores, o campeão do BBB 24 chamou atenção ao deixar de seguir a namorada na manhã desta quarta-feira, 9. No perfil de Adriana, Davi também não consta mais entre os seguidos, o que intensificou os boatos de uma possível crise no relacionamento.

Confira:

🚨 TÉRMINO? Davi Brito e a namorada pararam de se seguir no instagram após ele anunciar que será pai. pic.twitter.com/ckLkHGoile — QG do POP (@QGdoPOP) April 9, 2025

O anúncio da paternidade de Davi Brito

Na tarde de terça-feira, 8, Davi Brito fez uma live nas redes sociais para revelar aos fãs que será pai e garantiu que dará todo o suporte necessário. "Papai calabreso está na área", disse ele. Ao longo do bate-papo com os seguidores, o ex-BBB chegou a avisar que a namorada ficaria ausente por um período.

"Para ela está sendo muito difícil, mas acredito que tudo isso vai passar. Lá na frente, tudo vai passar e a gente vai dar risada. Raquel [Brito] é titia, está muito eufórica, minha mãe também. Eu também estou muito feliz para receber ele de braços abertos. Ela [namorada] está digerindo toda essa situação da gravidez, se ela sumir do Instagram, é porque está se sentindo mal pela gravidez", declarou em um trecho.

