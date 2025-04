BBB 25: No Raio-X, João Pedro desabafa sobre a eliminação de João Gabriel

Durante o Raio-X desta quarta-feira, 9, João Pedro abriu o coração e contou como está se sentindo após João Gabriel ser eliminado do BBB 25

João Pedro usou o Raio-X desta quarta-feira, 9, para falar sobre a eliminação de seu irmão, João Gabriel, do BBB 25. O salva-vidas de rodeio enfrentou Diego Hypolito e Vitória Strada no paredão e saiu do reality show com 51,95% dos votos do público.

"O meu irmão ontem saiu da casa, obrigado a quem ajudou ele a ficar, mas não teve jeito, né? Ele saiu, também não sei por que ele saiu, mas depois a gente descobre…", desabafou o brother.

Em seguida, ele recordou uma conversa que teve com Maike e Renata e ressaltou que eles serão alvos em todos os paredões. "O que eu não fui de paredão em oitenta e tantos dias, eu vou agora nessa reta final e até quando vocês quiserem que eu fique aqui", acrescentou.

Por fim, João Pedro confessou que estava chateado por ficar sem o irmão. "Hoje eu não estou muito bom, não. Eu vou ter que acostumar agora, porque eu nunca fiquei sem o João Gabriel, agora vou ter que dar uma acostumada... Mas eu sei que daqui a treze dias vou vê-lo de novo", finalizou.

Pai de João Gabriel dá opinião sincera sobre erro dos gêmeos no BBB 25

Nesta quarta-feira, 9, o pai de João Gabriel esteve presente no'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo, para comentar sobre a trajetória do filho no BBB 25. Fábio Luiz de Castro foi sincero ao opinar sobre a falta de estratégia dos gêmeos no jogo.

"Eles indicaram os adversários mais fortes ao Paredão junto com eles. Tiveram duas chances de indicar uma pessoa menos forte, com menos estrutura financeira", disse ele, que também reconheceu o temperamento explosivo de João Gabriel. Ainda durante o bate-papo, Fábio pontuou que aconselharia os filhos a reduzirem o consumo de álcool. Confira tudo o que ele disse no programa!

