Mateus Pires quebra o silêncio após alfinetadas da mãe de Vitória Strada: 'Temos coisas para conversar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mateus Pires abre o jogo sobre o futuro com da amizade com Vitória Strada após alfinetadas da mãe da atriz

Mateus Pires (28) quebrou o silêncio, mesmo que de forma discreta, sobre as recentes alfinetadas de Marisete Strada, mãe de Vitória Strada, sobre a reciprocidade da amizade dos dois famosos. Em um recente desabafo, a matriarca acusou o influenciador de ser "traidor".

Apesar de nunca ter rebatido publicamente as declarações, o ex-BBB resolveu falar sobre o assunto em entrevista à CARAS Brasil. O arquiteto revela o desejo de reencontrar a amiga para uma boa lavação de roupa suja (sem câmeras).

"Uma amizade, para mim, não se mede com o tempo que ela existe, mas se o sentimento é verdadeiro e recíproco. E isso eu e Vitória temos! Sobre o que aconteceu lá dentro, infelizmente eu acreditei em pessoas que não valorizaram esse sentimento tão nobre que é a confiança. O Mateus de dentro do jogo não tinha muitas ferramentas para ter agido diferente. Mas esse Mateus de hoje, que já saiu do jogo e pode ter acesso às informações da mesma maneira que o público, tem vontade de voltar para casa e refazer algumas jogadas", confessa.

Durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, Pires foi cobrado pelo público por não defender Vitória diante de situações polêmicas criadas pelas irmãs Camilla Maia (34) e Thamiris Maia (33). Em uma situação, por exemplo, Camilla acusou a atriz de Salve-se Quem Puder (2020) de colocá-la como "preta agressiva" em rede nacional.

Na época, a acusação deixou Vitória em maus lençóis, o que poderia ter acabado com a carreira artística da famosa se ela não soubesse conduzir bem a situação. Mateus não saiu em defesa da amiga e foi cobrado pelo público logo no primeiro paredão que enfrentou no reality. Ele foi o sétimo eliminado do BBB 25, com 65,3% dos votos, votação contra Guilherme Vilar (27) e Aline Patriarca (32).

Sem mencionar a mãe de Vitória, o influenciador revela sobre a amizade com a atriz. "Temos muitas coisas para conversar. Eu nem lembro quando foi a última vez que ficamos tanto tempo sem nos falar. A gente falava praticamente todos os dias antes do confinamento. Mas seguirei aqui morrendo de saudades dela, mas espero só reencontrá-la no último dia de programa, com o título de campeã do BBB", finaliza.