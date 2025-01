Fabiana Justus encanta ao compartilhar álbum de fotos na neve: 'Família linda'

Curtindo as férias, a influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou novos registros de sua viagem a Aspen, no Colorado (EUA).

Curtindo as férias de início de ano com a família e amigos, a influenciadora digital Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para compartilhar novos registros de sua viagem a Aspen, no Colorado (EUA).

Nas imagens compartilhadas no feed do Instagram, ela aparece esquiando e paparicando o filho, Luigi, de 1 ano, que é fruto de seu casamento com Bruno D'Ancona. Os dois também são pais das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos. "Hoje e ontem", escreveu ela na legenda.

E os seguidores da filha de Roberto Justus fizeram questão de deixar elogios nos comentários. "Que felicidade te ver assim!!! Como você é merecedora de tudo isso. Vc está muito feliz e isso é contagiante. Continue aproveitando tudo isso, vivendo e curtindo muito com essa família linda que vocês construíram", disse uma.

"A família mais amada e querida", comentou outra internauta. "Fotos lindas!! Viagem mais do que especial!!", opinou uma terceira.

Fabiana Justus faz retrospectiva sobre tratamento de câncer em 2024

Recentemente, Fabiana Justus publicou uma retrospectiva de seu ano de 2024 em seu perfil no Instagram e detalhou as etapas do diagnóstico de câncer. Ela relembrou a descoberta e o tratramento da leucemia mieloide aguda, e também, as comemorações de sua recuperação.

Na retrospectiva, Fabiana escreveu que em janeiro foi diagnosticada com a doença e amamentou seu filho Luigi, de um ano, pela última vez, já no hospital; em fevereiro, passou pela perda de cabelo, a comemoração do aniversário das filhas gêmeas enquanto estava internada e a volta para casa após a hospitalização.

Já em março encontrou um doador de medula compatível com ela, e, em abril, fez o procedimento de pega da medula e retornou para seu lar depois de outra internação. No mês seguinte, Fabiana voltou a trabalhar de dentro de casa e, em junho, voltou a ser internada. Veja o que ela citou ao relembrar os outros meses do ano!

