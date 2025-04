Médica aponta cuidados para condição que afeta Xuxa e Maiara e destaca: ‘Cada caso é único’

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios revela duas técnicas complementares que oferecem caminhos para ajudar no controle da doença

A apresentadora Xuxa Meneghel (62) tem compartilhado em suas entrevistas – uma delas foi no programa Mais Você, da TV Globo – que foi diagnosticada com alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície. Por causa da perda de cabelo, a rainha dos baixinhos precisou recorrer a um transplante capilar. Como ela, outras celebridades já falaram abertamente sobre o problema. Gretchen (65), Juliette (35), Maraisa (37) e Deborah Secco (45) são algumas dessas figuras públicas que revelaram sua experiência com a perda dos fios.

Para falar sobre o assunto, a CARAS Brasil conversou com a dermatologista Laís Rios. De acordo com a especialista, a alopecia é a perda anormal de cabelo, que pode ocorrer de forma temporária ou permanente e afetar tanto homens quanto mulheres. Suas causas são diversas e incluem fatores genéticos, alterações hormonais, doenças autoimunes, deficiências nutricionais e até hábitos do dia a dia, como o uso excessivo de ferramentas de calor e químicas agressivas.

Segundo a médica, as principais formas de cuidar da condição incluem medicamentos tópicos, medicamentos orais e tratamentos complementares. Apesar de ser relativamente comum, a condição ainda carrega estigmas, pois afeta diretamente a autoestima e a forma como cada pessoa se vê. Nos últimos tempos, nomes conhecidos da mídia trouxeram visibilidade para o problema, ampliando o debate sobre suas causas e tratamentos.

O cuidado com a saúde capilar vai além do tratamento médico e inclui práticas que fortalecem os fios e o couro cabeludo, mas Laís explica que a abordagem depende do tipo de alopecia apresentada. “Cada caso é único. Temos a alopecia areata, que é autoimune, a androgenética, que é mais comum e relacionada a fatores genéticos, e outras formas que podem estar ligadas a infecções, traumas ou até mesmo ao estresse”, esclarece.

Entre os tratamentos complementares, a dermatologista sugere dois: Terapia a laser de baixa intensidade e Mesoterapia por eletroporação. “A terapia a laser é uma técnica que utiliza luz para estimular os folículos capilares e promover o crescimento de novos fios, sendo um tratamento eficaz para fortalecer o cabelo existente e melhorar a espessura dos fios. Além disso, o laser ajuda a melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, favorecendo o ambiente necessário para o crescimento saudável do cabelo”, informa a dermatologista.

“Os lasers de baixa intensidade são capazes de aumentar a oxigenação da pele e estimular a regeneração celular. Esse processo é crucial para quem sofre de alopecia, pois acelera o crescimento capilar e melhora a qualidade dos fios”, completa Laís.

Já a eletroporação capilar, segundo a médica, é uma técnica inovadora que utiliza correntes elétricas para potencializar a absorção de ativos no couro cabeludo, promovendo a regeneração dos fios e combatendo a queda de forma eficaz. É uma forma mais moderna de mesoterapia, indolor, pois não utiliza agulhas. Ela permite a administração precisa das substâncias terapêuticas, garantindo resultados mais eficazes.

A dermatologista encerra analisando que o tratamento da alopecia pode ser desafiador, mas as opções de terapias complementares oferecem caminhos para ajudar no controle da queda de cabelo e no estímulo ao crescimento capilar. No entanto, é essencial lembrar que cada caso é único, e o acompanhamento médico especializado é fundamental para garantir o tratamento adequado: “Antes de iniciar qualquer tratamento, é importante entender o tipo de alopecia e buscar a orientação de um dermatologista para escolher a melhor abordagem”, conclui.

