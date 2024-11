Ex-BBB Davi Brito abre álbum de fotos de viagem em Dubai

Que chique! Campeão do BBB 24, Davi Brito está aproveitando alguns dias em Dubai ao lado da irmã, Raquel Brito; veja fotos

O influenciador digital Davi Brito usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 29, para compartilhar com os seguidores alguns registros de seu passeio por Dubai. O campeão do BBB 24, da TV Globo, desembarcou no local acompanhado da irmã, Raquel Brito, e mostrou que está aproveitando cada momento da viagem.

Em seu perfil oficial no Instagram, Davi abriu um álbum de fotos dos primeiros cliques nos Emirados Árabes. Esbanjando alegria, o ex-brother aparece sorrindo ao posar para a câmera em pontos turísticos.

"Obrigado senhor por esta rica oportunidade de aprender sobre outra cultura diferente. Sem palavras", escreveu ele em árabe na legenda da postagem. Recentemente, Davi Brito também realizou o sonho de conhecer o Chile.

Ao lado de Raquel Brito e um guia turístico, ele visitou lugares especiais no país e fez questão de dividir com o público sua nova experiência. "Galera, que tour incrível foi esse no Chile! Fomos super bem recebidos, todos muito educados e acolhedores. O passeio foi simplesmente inesquecível! Não conseguimos pegar o tempo de neve, mas já quero voltar logo para aproveitar ainda mais essa maravilha que é o Chile", declarou o ex-BBB em uma postagem.

Vale lembrar que a viagem de Davi e Raquel para Dubai não deve durar muitos dias, uma vez que a jovem estará presente na reta final de 'A Fazenda 16', da Record TV, segundo o portal LeoDias. Apesar de ter sido desclassificada do reality show rural por questões de saúde, ela retornará para a última festa do programa, que reúne todo o elenco juntamente com os finalistas da edição.

Confira as fotos do ex-BBB Davi Brito em Dubai:

