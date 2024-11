Ex-BBB Davi se pronuncia sobre polêmica de vídeo na neve: 'Só postei'

Desabafo! Davi, campeão do BBB 24, rebateu as críticas que tem recebido desde que compartilhou um vídeo mostrando neve no Chile

O influenciador digital Davi Brito usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 18, para se pronunciar a respeito de um vídeo publicado recentemente em seu perfil oficial no Instagram. No registro em questão, o campeão do BBB 24, da TV Globo, mostrou o 'ponto de vista' de alguém esquiando na neve do Chile.

Após a repercussão, internautas passaram a comentar que o vídeo publicado por Davi havia sido gravado de uma televisão, e não durante sua viagem internacional, realizada nos últimos meses. Em meio às críticas por compartilhar o registro, o jovem rompeu o silêncio e decidiu esclarecer a situação.

Por meio de seus stories no Instagram, Davi Brito explicou que somente compartilhou um vídeo da internet. "Em momento nenhum, seus fofoqueiros, eu botei lá dizendo que eu estava esquiando. Eu coloquei um vídeo na internet, tá bom? Só simplesmente postei um vídeo", rebateu o ex-BBB.

Em seguida, ele ressaltou que sua publicação foi distorcida por internautas que apontaram o vídeo como fake. "Vocês pegam um corte meu e transformam tudo em uma coisa negativa. Sabe por quê? Porque vocês não aguentam ver meu bem. Quando me veem bem, ficam pilhados. Vocês esperam um corte, esperam uma falha para pegar e bombardear", disse.

"Em todas as fotos que eu tirei estava nítido que não existia neve no Chile nessa época. Na minha própria publicação eu enfatizei dizendo que retornaríamos ao Chile para esquiar na neve. Eu não tô nem aí para o que vocês falam. Se mordam, se mordam! Fiquem aí se mordendo o dia todo na internet, não estou nem aí, não fiz nada demais", completou Davi Brito.

Davi Brito nega que tenha postado vídeo esquiando no Chile:



“Em momento nenhum, seus fofoqueiros, eu botei que tava esquiando. Eu só postei um vídeo na internet aonde eu cheguei lá gravei e botei uma música. Vocês não aguentam ver meu bem” pic.twitter.com/Xl2bABuIAN — Alfinetei (@ALFINETEI) November 18, 2024

