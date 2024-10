A Fazenda 16: Raquel Brito é desclassificada do reality show

Após passar a noite longe do confinamento, Raquel Brito deixa o reality show A Fazenda 16: ‘Não seguirá na competição’

A influenciadora digital Raquel Brito, que é irmã de Davi Brito, foi desclassificada de A Fazenda 16, da Record TV. Ela deixou o reality show nesta segunda-feira, 7, após passar quase 24 horas longe do confinamento para atendimento médico.

A saída dela da competição foi anunciada pela emissora de TV em um comunicado à imprensa. "A RECORD informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes", informaram.

Raquel Brito saiu da sede na tarde de domingo, 6, para receber atendimento médico após passar mal durante a Prova do Fogo. Ela foi levada para passar por exames e consulta com médico, e não voltou para a sede.

Quando ela saiu da sede, a equipe dela compartilhou uma mensagem para os fãs. "Como vocês viram mais cedo, durante a Prova de Fogo, Raquel não se sentiu muito bem e foi prontamente encaminhada para ser atendida pela equipe médica. Por enquanto, o que podemos compartilhar é que ela está sendo muito bem assistida, com todos os exames sendo realizados. Assim que tivermos novidades, vamos atualizar vocês aqui em primeira mão, combinado? Agradecemos de coração todo o carinho que vocês estão mandando e pedimos que continuem enviando suas energias positivas e orações para que nossa Raquel se recupere logo e volte com tudo! Ah, e só um pedido: evitem especular sobre possíveis situações. Vamos esperar as informações oficiais antes de tirar conclusões, certo?", informaram.