Ex-BBB Davi Brito revela novo curso após desistir de medicina: 'Minha decisão'

Campeão do BBB 24, Davi Brito contou que já escolheu um novo curso e, em breve, fará o vestibular para iniciar os estudos; saiba qual é

Vencedor do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 5, para revelar ao público que, em breve, começará seus estudos no ensino superior. Em seu Instagram oficial, o jovem, que inicialmente havia escolhido o curso de medicina, contou que já se decidiu em relação à nova carreira profissional.

Davi compartilhou registros de sua visita a uma unidade da instituição escolhida na Bahia, onde reside, e explicou que fará Direito. Durante o confinamento do reality show da TV Globo, ele ganhou uma bolsa integral de estudos, entregue pela cantora Wanessa Camargo em uma dinâmica do programa.

"Tive uma reunião com a minha Instituição de Ensino e escolhi fazer o curso de Direito. Vou fazer o vestibular e cursar Direito! Estou muito animado com a minha decisão! Foco total!", declarou Davi Brito na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos amigos e fãs deixaram mensagens de apoio à decisão do ex-BBB. "Vai grandão meu amor, tô aqui torcendo fielmente por você. Deus continue te abençoando sempre, merecedor de tudo", escreveu a ex-A Fazenda Raquel Brito, irmã do famoso.

"Eu tô emocionada", disse uma internauta. "Estude campeão, abrace essa oportunidade que você está tendo", falou outra. "Parabéns Davi, você tem direito de fazer o que quiser, continuo com você sempre", declarou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Ex-BBB Davi Brito revela problema de saúde e cancela gravação

Recentemente, o ex-BBB Davi Brito surpreendeu ao contar que descobriu um problema de saúde. Nas redes sociais, ele contou que precisou cancelar uma gravação que iria fazer enquanto se recuperava.

O rapaz foi diagnosticado com uma inflamação na tireoide e passará por exames. "Pode ser autoimune ou causado por bactéria, uma série de coisas pode causar essa inflamação. O importante é que não é nada grave. A médica falou que o próprio corpo desinflama sozinho e pediu um exame de sangue para averiguar esse tipo de inflamação", disse ele.

Davi iria gravar o programa Tempero do Davi, mas cancelou enquanto cuida da saúde. "É isso aí, cuidar da saúde. A vida não é feita só de sair, curtir e passear. A saúde em primeiro lugar", afirmou ele.

Leia também: Defesa de Mani Rego nega rumores sobre processo: 'Informação falsa'