Adriane Galisteu abre álbum de fotos de férias em família na Suíça

Descanso merecido! A presentadora Adriane Galisteu desembarcou com a família na Suíça para aproveitar as férias após 'A Fazenda 16'

A apresentadora Adriane Galisteu está de férias! Após comandar mais uma temporada de 'A Fazenda', da Record TV, a comunicadora realizou uma viagem bastante especial em família para curtir o período de descanso.

Nos últimos dias, Adriane desembarcou na Suíça acompanhada do marido, Alexandre Iódice, e Vittorio, filho único do casal. Em suas redes sociais, a apresentadora tem compartilhado com os seguidores alguns registros do passeio pela neve.

Na noite de terça-feira, 14, a famosa abriu um álbum de fotos da família esquiando no local. Esbanjando beleza e simpatia, Adriane Galisteu não poupou sorrisos ao posar para a câmera em meio ao frio.

"Seguimos…. Mais um dia lindo por aqui!", escreveu ela na legenda da publicação. Encantados com os cliques, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à comunicadora. "Vocês são lindos juntos e é lindo também ver essa parceria. Aproveitem muito!", declarou uma internauta.

"Imagens lindíssimas! Aproveitem muito!", disse outra. "Família linda! Curtam bastante... a vida é feita de emoções!", falou uma terceira. Vale lembrar que 'A Fazenda 16' chegou ao fim em dezembro de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu ganha bolsa personalizada em homenagem a Senna

Recentemente, a apresentadora Adriane Galisteu dividiu com os seguidores um presente bastante especial recebido da influenciadora de moda Malu Borges. A comandante de 'A Fazenda 16', da Record TV, revelou que ganhou uma bolsa em homenagem a Ayrton Senna (1960-1994), seu ex-namorado.

O novo item de Adriane, nomeado por ela como 'bolsa dos sonhos', é uma réplica do capacete que o piloto de Fórmula 1 costumava usar em corridas. Em seu Instagram oficial, a famosa compartilhou algumas fotos de um ensaio fotográfico feito com a peça simbólica; confira detalhes!

Leia também: Você sabia? Adriane Galisteu guarda carro que ganhou de Ayrton Senna há 31 anos