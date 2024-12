Adriane Galisteu mostra despedida dos bichos da Fazenda: 'Coisa mais linda'

Na reta final da Fazenda, Adriane Galisteu mostra como se despediu dos bichinhos sem os confinados perceberam; veja as fotos

A apresentadora Adriane Galisteu já se despediu dos bichos da Fazenda. Nesta quinta-feira, 12, a loira foi até a sede, sem os peões verem, para dar adeus aos pets que fizeram parte da temporada 16 do reality show rural da Record TV.

Faltando poucos dias para a final, que será no dia 19 de dezembro, a famosa deu tchau para os animais, que serão retirados do local. Dando água e alimentos, a comunicadora apareceu com o cavalo, ovelha e outros bichinhos.

"Hoje foi a minha despedida das estrelas da nossa #F16 coisa mais linda da vida", compartilhou os cliques fofos com os amiguinhos.

Nesta quinta-feira, 12, aconteceu a roça que eliminou Flor Fernandez e Luana Targino. A Fazenda 16 está perto da grande final. O reality chega ao final no dia 19 de dezembro e entregará o prêmio de R$ 2 milhões para o grande vencedor.

Adriane Galisteu recebe visita especial na Fazenda

A apresentadora Adriane Galisteu recebeu uma visita especial em seu trabalho nesta quarta-feira, 11. Durante o comando do ao vivo de A Fazenda 16, a loira contou com a presença de seu único filho, o jovem Vittorio Iodice, fruto do casamento com Alexandre Iodice.

Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos do momento em que recepcionou o herdeiro, de 14 anos, no cenário rural do reality show da Record TV. Usando um look preto, assim como o menino, Adriane Galisteu posou para os cliques.

